Таблица летних трансферов Бундеслиги. Тони Шуньич стал игроком «Штутгарта»

"Бомбардир" представляет таблицу всех официальных летних переходов в клубах чемпионата Германии (будет обновляться по мере появления новых трансферов).

Бавария (Мюнхен)

Пришли: пз. Коста (Шахтер, Украина), пз. Киммих, в. Ульрайх (оба - Штутгарт), з. Кирхгофф (Шальке-04, из аренды), пз. Хейбьерг (Аугсбург, из аренды), пз. Видаль (Ювентус, Италия)

Ушли: в. Рейна (Наполи, Италия), пз. Вайзер (Герта, свободный агент), пз. Шакири (Интер, Италия), н. Писарро (свободный агент), пз. Швайнштайгер (Манчестер Юнайтед, Англия)

Вольфсбург

Пришли: н. Крузе (Боррусия Менхенгладбах), в. Кастельс (Вердер, из аренды), пз. Аскес (Мельгар, Перу), пз. Иско Родригес (Цюрих, Швейцария(

Ушли: н. Кучке (Нюрнберг), з. Окс (свободный агент), пз. Жанг Ксиже (Гуоан, Китай)

Боррусия (Менхенгладбах)

Пришли: пз. Т. Азар (Челси, Англия), пз. Штиндль (Ганновер), в. Зиппель (Кайзерслаутерн, свободный агент), н. Дрмич (Байер), з. Элведи (Цюрих), н. Млапа (Кайзерслаутерн, из аренды), з. Кристенсен (Челси, Англия, в аренду)

Ушли: пз. Маркс (закончил карьеру), з. Дамс (Вестерло, Бельгия, свободный агент), н. Крузе (Вольфсбург), пз. Крамер (Байер, конец аренды), з. Бранденбургер (Люцерн, Швейцария, в аренду), в. Бласвих (Динамо Дрезден, в аренду), пз. Юнес (Аякс, Голландия)

Байер (Леверкузен)

Пришли: пз. Ромальо (Ред Бул Зальцбург, Австрия, свободный агент), з. Пападопулос (Шальке-04), н. Мехмеди (Фрайбург), пз. Крамер (Боруссия Менхенгладбах, из аренды), з. Стафалидис (Фулхэм, Англия, из аренды), з. Та (Гамбург), пз. Арангис (Интернасьонал, Бразилия)

Ушли: пз. Рольфес (закончил карьеру), н. Милик (Аякс, Голландия), з. Волльшайд (Сток Сити, Англия), з. Кастро (Боруссия Дортмунд), пз. Райнарц (Айнтрахт Фракфурт, свободный агент), з. Энгельман (Фортуна), н. Дрмич (Боррусия Менхенгладбах), пз. Кор (Аугсбург), н. Браснич (Падерборн, в аренду)



Аугсбург

Пришли: пз. Кор (Байер), н. Феч (Динамо Дрезден, из аренды), з. Филп (Гройтен-Фюрт, из аренды), пз. Троховски (свободный агент)

Ушли: в. Гелиос (свободный агент), з. Рейнхард (свободный агент), пз. Хейбьерг (Бавария, конец аренды), н. Джурджич (Мальме, Швеция, в аренду), з. Баба (Челси, Англия)



Шальке-04

Пришли: з. Настасич (Манчестер Сити, Англия), пз. Гайс (Майнц), з. Кайсара (Лудогорец, Болгария), з. Сантана (Олимпиакос, Греция, из аренды), н. Ди Санто (Вердер), з. Рирет (свободный агент)

Ушли: н. Обаси (свободный агент), в. Веткло (Шальке-04 II), пз. Барнетта (свободный агент), з. Фукс (Лестер Сити, Англия, свободный агент), з. Пападопулос (Байер), з. Киргхофф (Бавария, конец аренды), в. Велленройтер (Мальорка, Испания, в аренду), пз. Соботтка (Фортуна), н. Фарфан (Аль-Джазира, ОАЭ)

Боррусия Дортмунд

Пришли: з. Кастро (Байер), пз. Вайгль (1860 Мюнхен), в. Бюрки (Фрайбург)

Ушли: пз. Кель (закончил карьеру), в. Аломерович (Казерслаутерн), в. Лангерак (Штутгарт), пз. Йоич (Кельн), н. Иммобиле (Севилья, Испания, в аренду)

Хоффенхайм (Зинсхайм)

Пришли: пз. Шмид (Фрайбург), з. Шер (Базель, Швейцария), з. Кадержабек (Спарта, Чехия), н. Жоэлинтон (Ресифе, Бразилия), н. Ют (Херенвен, Голландия), з. Мартшинко (Аустрия, Австрия), н. Кураньи (свободный агент), пз. Варгас (Наполи, Италия)

Ушли: н. Грегорич (Бохум), з. Акпогума (Фортуна Дюссельдорф, в аренду), пз. Грифо (Фрайбург), н. Хаберер (Бохум, в аренду), пз. Вайс (Бохум, свободный агент), пз. Аква (Торино, Италия), н. Модест (Кельн), з. Абрахам (Айтрахт Франкфурт), н. Фирмино (Ливерпуль, Англия), з. Бек (Бешикташ, Турция), н. Шипплок (Гамбург), пз. Салихович (Гуйжоу, Китай)

Айнтрахт (Франкфурт)

Пришли: пз. Райнарц (Байер, свободный агент), в. Линднер (Аустрия Вена, Австрия, свободный агент), з. Абрахам (Хоффенхайм), н. Кастаньос (Твенте, Голландия), пз. Кадлец (Спарта, Чехия, из аренды)

Ушли: в. Видвальд (Вердер, свободный агент), пз. Розентал (Дармштадт, свободный агент), з. Замбрано (свободный агент), пз. Пиазон (Челси, Англия, конец аренды), в. Трапп (ПСЖ, Франция) , н. Вальдес (свободный агент), н. Юсуфа Яффа (свободный агент)

Вердер (Бремен)

Пришли: н. Уджа (Кельн), в. Видвальд (Айнтрахт Франкфурт), з. Гарсия (Грассхоппер, Швейцария), пз. Обраньяк (Ризеспор, Турция, из аренды), пз. Элиа (Саутгемптон, Англия, из аренды)

Ушли: н. Зельке (РБ Лейпциг, Германия), з. Предль (Уотфорд, Англия, свободный агент), в. Стребингер (Рапид, Австрия), н. Петерсен (Фрайбург), в. Кастельс (Вольфсбург, конец аренды) , з. Калдирола (Дармштадт), н. Ди Санто (Шальке)

Майнц

Пришли: пз. Латца (Бохум, свободный агент), пз. Муто (ФК Токио, Япония), н. Нидерлехнер (Хайденхайм, Германия), з. Балогун (Дармштадт, свободный агент), пз. Фрай (Базель, Швейцария), пз. Байстер (Гамбург, свободный агент), пз. Цимлинг (Аякс, из аренды)

Ушли: з. Новески (свободный агент), з. Россбах (Саундхаузен, Германия, свободный агент), з. Кох (Фортуна Дюссерльдорф), пз. Гайс (Шальке-04), н. Оказаки (Лестер Сити, Англия), з. Диас (свободный агент), н. Полтер (Куинз Парк Рейнджерс, Англия), н. Сами Аллаги (Герта, конец аренды), в. Капино (Олимпиакос)

Кельн

Пришли: з. Хайнц (Кайзерслаутерн), н. Модест (Хоффенхайм), н. Хозинер (Ренн, в аренду), пз. Йоич (Боруссия Дортмунд), з. Соренсен (Ювентус, Италия), пз. Биттенкурт (Ганновер), Хосинер (Ренн, Франция, в аренду)

Ушли: пз. Тиль (Унион, Германия), н. Уджа (Вердер), з. Виммер (Тоттенхэм, Англия), н. Хельмес (закончил карьеру), пз. Халфар (Кайзерслаутерн)

Ганновер

Пришли: з. Зорг, пз. Клаус (оба - Фрайбург), в. Шаунер (Санкт-Паули, Германия, свободный агент), н. Бенсхоп (Фортуна Дюссельдорф), н. Эрдинч (Сент-Этьен, Франция), н. Бек (Нордшелланд, Дания)

Ушли: пз. Штиндль (Боррусия Менхенгладбах), н. Хоселу (Сток Сити, Англия), в. Миллер (закончил карьеру), н. Бриан (свободный агент), в. Алмер (свободный агент), н. Шлаудрафф (свободный агент), з. Пандер (свободный агент), з. Перейра (Спортинг, Португалия, свободный агент), н. Дидье Конан Я (Фортуна Дюссельдорф, свободный агент) , пз. Биттенкурт (Ганновер)

Штутгарт

Пришли: пз. Киммих (РБ Лейпциг, Германия), з. Хайзе (Хайденхейм, защитник), в. Тытонь (ПСВ, Голландия), пз. Рупп (Падерборн, свободный агент), в. Лангерак (Боруссия Дортмунд), пз. Климент (Высочина, Чехия), з. Инсуа (Атлетико, Испания), з. Шуньич (Кубань, Россия)

Ушли: пз. Киммих, в. Ульрайх (оба - Бавария), з. Лайбольд (Нюрнберг, свободный агент), з. Хагги (Фортуна Дюссельдорф, свободный агент), пз. Сарарер (Фортуна Дюссельдорф), в. Кирхбаум (Нюрнберг), пз. Ромеу (Челси, Англия, конец аренды), з. Сакаи (Гамбург), Раух (Дармштадт)

Герта (Берлин)

Пришли: пз. Вайзер (Бавария, свободный агент), н. Аллаги (Майнц, из аренды), пз. Дарида (Фрайбург)

Ушли: з. Ндженг (Падерборн, свободный агент), з. Хейтинга (Аякс, Голландия, свободный агент), з. Холланд (Дармштадт, выкуп прав)

Гамбург

Пришли: пз. Холтби (Тоттенхэм, Англия), н. Батухан Алтынтаз (Бурсаспор, Турция), з. Спахич (свободный агент), з. Сакаи (Штутгарт), пз. Экдал (Кальяри, Италия), н. Грегорич (Бохум), н. Шипплок (Хоффенхайм)

Ушли: з. Янсен (свободный агент), пз. Ван дер Варт (Бетис, Испания, свободный агент), пз. Качар (свободный агент), з. Райкович (свободный агент), з. Вастерман (свободный агент), пз. Байстер (Майнц, свободный агент), з. Собех (Санкт-Паули, свободный агент), в. Брунст (Вольфсбург), з. Та (Гамбург), п. Бехрами (Уотфорд, Англия)

Ингольштадт

Пришли: з. Брегери (Дармштадт, свободный агент), з. Суттнер (Аустрия Вена, Австрия), н. Качунга (Падерборн), в. Нойленд (Мельде, Норвегия)

Ушли: в. Вайс (ФСВ Франкфурт), з. Миятович (закончил карьеру), н. Лаппе (Бавария II), пз. Эйглер (свободный агент)

Дармштадт

Пришли: пз. Врансич (Падерборн), пз. Розенталь (Айтрахт Франкфурт), з. Холланд (Герта, выкуп прав), з. Кальдирола (Вердер, в аренду), пз. Райх (Штутгарт)

Ушли: пз. Бехренс (Нюрнберг, свободный агент), з. Брегери (свободный агент), з. Балогун (Майнц, свободный агент)

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