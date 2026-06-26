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  • Турция – США: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Турция – США: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

26 июня, 03:50
Турция
26.06.2026, пятница, 05:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
3 : 2
Завершен
США
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
(К) ПЗ
18
Огуз Айдын
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
США
1
Мэтт Тернер
ВР
22
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
8
Уэстон МакКенни
(К) ЦП
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
21
Тимоти Веа
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
11
Джан Узун
ЦФ
9
Дениз Гюль
ЦФ
США
1
Мэтт Фриз
ВР
25
Крис Брейди
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
17
Малик Тилльман
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Макс Арфстен
ЛФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
4-2-3-1
1
Чакир
13
Эльмали
14
Бартакжи
15
Кабак
2
Челик
5
Озкан
6
Кекчю
21
Йилмаз
10
Гюлер
18
Айдын
11
Йылдыз
4-2-2-2
1
Тернер
19
Скалли
12
Робинсон
6
Трасти
22
МакКензи
8
МакКенни
14
Берхальтер
7
Рейна
11
Ааронсон
9
Пепи
21
Веа
6
Кекчю
22
Айхан
22
Айхан
6
Кекчю
2
Челик
4
Сеюнджу
4
Сеюнджу
2
Челик
18
Айдын
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
18
Айдын
21
Йилмаз
10
Кахведжи
10
Кахведжи
21
Йилмаз
11
Йылдыз
11
Узун
11
Узун
11
Йылдыз
7
Рейна
2
Дест
2
Дест
7
Рейна
19
Скалли
16
Фримен
16
Фримен
19
Скалли
8
МакКенни
17
Тилльман
17
Тилльман
8
МакКенни
21
Веа
10
Пулишич
10
Пулишич
21
Веа
11
Ааронсон
26
Цендеяш
26
Цендеяш
11
Ааронсон
Остались в запасе
Турция
США
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Мэтт Фриз
ВР
25
Крис Брейди
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
18
Макс Арфстен
ЛФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
9
Дениз Гюль
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Фриз
ВР
25
Крис Брейди
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
18
Макс Арфстен
ЛФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Турция - США
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
13
Офсайды
2
5
Количество передач
434
471
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
3.05
2.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68

Смотреть прямую трансляцию Турция против США, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – США

Турция – США: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира США Турция
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