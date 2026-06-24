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  • Швейцария – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Швейцария – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

24 июня, 20:50
Швейцария
24.06.2026, среда, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Канада
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Лука Жакес
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Канада
16
Максим Крепо
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
20
Али Ахмед
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Джонатан Дэвид
(К) ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Дан Ндой
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
17
Седрик Иттен
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
7
Джейден Нельсон
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
24
Дэвид Промис
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
24
Жакес
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
9
Манзамби
17
Варгас
7
Эмболо
4-3-1-2
16
Крепо
22
Ларея
2
Джонстон
13
Корнелиус
4
Де Фужероля
20
Ахмед
6
Шоньер
25
Салиба
17
Бьюкенан
9
Ларин
10
Дэвид
24
Жакес
3
Видмер
3
Видмер
24
Жакес
15
Соу
20
Эбишер
20
Эбишер
15
Соу
9
Манзамби
16
Фасснахт
16
Фасснахт
9
Манзамби
17
Варгас
11
Ндой
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
17
Иттен
17
Иттен
7
Эмболо
6
Шоньер
7
Эустакиу
7
Эустакиу
6
Шоньер
22
Ларея
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
22
Ларея
20
Ахмед
11
Миллар
11
Миллар
20
Ахмед
17
Бьюкенан
24
Промис
24
Промис
17
Бьюкенан
9
Ларин
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Ларин
Остались в запасе
Швейцария
Канада
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Швейцария - Канада
1
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
19
13
Офсайды
1
3
Количество передач
443
339
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83

Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Канады, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Канада

Швейцария – Канада: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Канада Швейцария
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