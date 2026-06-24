Составы команд
Швейцария
Швейцария
4-1-3-1-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
24
Жакес
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
9
Манзамби
17
Варгас
7
Эмболо
4-3-1-2
16
Крепо
22
Ларея
2
Джонстон
13
Корнелиус
4
Де Фужероля
20
Ахмед
6
Шоньер
25
Салиба
17
Бьюкенан
9
Ларин
10
Дэвид
24
Жакес
3
Видмер
3
Видмер
24
Жакес
15
Соу
20
Эбишер
20
Эбишер
15
Соу
9
Манзамби
16
Фасснахт
16
Фасснахт
9
Манзамби
17
Варгас
11
Ндой
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
17
Иттен
17
Иттен
7
Эмболо
6
Шоньер
7
Эустакиу
7
Эустакиу
6
Шоньер
22
Ларея
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
22
Ларея
20
Ахмед
11
Миллар
11
Миллар
20
Ахмед
17
Бьюкенан
24
Промис
24
Промис
17
Бьюкенан
9
Ларин
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Ларин
Остались в запасе
Швейцария
Канада
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
7
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Швейцария - Канада
1
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
19
13
Офсайды
1
3
Количество передач
443
339
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83
Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Канады, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Канада
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»