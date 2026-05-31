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  • США – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

США – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 21:20
США
31.05.2026, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Сенегал
7' С. Дест 20' К. Пулишич 63' Ф. Балогун
44' С. Мане 52' С. Мане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
16
Алекс Фримен
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
2
Серджино Дест
ЦП
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
4
Тайлер Адамс
ЦП
5
Энтони Робинсон
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
10
Кристиан Пулишич
ЦФ
7
Джованни Рейна
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
15
Крепин Дьятта
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
21
Хабиб Диарра
ЦФ
11
Николас Джексон
ЦФ
10
Садио Мане
(К) ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
США
25
Крис Брейди
ВР
1
Мэтт Фриз
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
19
Джо Скалли
ЦЗ
11
Бренден Ааронсон
ЦП
18
Макс Арфстен
ЦП
4
Кристиан Рольдан
ЦП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
ЦП
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Сенегал
29
Pape Sy
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
22
Мамаду Мбоу
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
28
Илай Камара
ПАЗ
26
Пап Гуйе
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
7
Ассане Диао
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
3-4-3
1
Тернер
16
Фримен
22
МакКензи
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
5
Робинсон
14
Берхальтер
7
Рейна
10
Пулишич
9
Пепи
3-4-3
23
Мори
15
Дьятта
4
Сек
2
Сарр
22
Сапоко Ндиайе
8
Камара
13
Ндиайе
14
Якобс
10
Мане
11
Джексон
21
Диарра
1
Тернер
25
Брейди
25
Брейди
1
Тернер
13
Рим
6
Трасти
6
Трасти
13
Рим
22
МакКензи
12
Робинсон
12
Робинсон
22
МакКензи
16
Фримен
19
Скалли
19
Скалли
16
Фримен
5
Робинсон
18
Арфстен
18
Арфстен
5
Робинсон
7
Рейна
4
Рольдан
4
Рольдан
7
Рейна
4
Адамс
8
МакКенни
8
МакКенни
4
Адамс
10
Пулишич
17
Тилльман
17
Тилльман
10
Пулишич
2
Дест
21
Веа
21
Веа
2
Дест
9
Пепи
20
Балогун
20
Балогун
9
Пепи
14
Берхальтер
26
Цендеяш
26
Цендеяш
14
Берхальтер
14
Якобс
25
Диуф
25
Диуф
14
Якобс
4
Сек
22
Мбоу
22
Мбоу
4
Сек
2
Сарр
19
Ниахате
19
Ниахате
2
Сарр
8
Камара
26
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
21
Диарра
17
Сарр
17
Сарр
21
Диарра
11
Джексон
12
Ндиайе
12
Ндиайе
11
Джексон
10
Мане
7
Диао
7
Диао
10
Мане
13
Ндиайе
29
Дьенг
29
Дьенг
13
Ндиайе
Остались в запасе
США
Сенегал
1
Мэтт Фриз
ВР
11
Бренден Ааронсон
ЦП
19
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
29
Pape Sy
ВР
28
Илай Камара
ПАЗ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
1
Мэтт Фриз
ВР
11
Бренден Ааронсон
ЦП
19
Хаджи Райт
ЦФ
Остались в запасе
29
Pape Sy
ВР
28
Илай Камара
ПАЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча США - Сенегал
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
21
9
Офсайды
0
2
Количество передач
335
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию США против Сенегала, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча США – Сенегал

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Сенегал США
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