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  • «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026

«Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026

27 мая, 20:50
Кристал Пэлас
27.05.2026, среда, 22:00
Лига конференций, Финал
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
51' Ж. Матета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
13
Джастин Девенни
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
6
Канвот
5
Лакруа
4
Рияд
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
3-3-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
29
Чаваррия
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
18
Алемао
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
10
Пино
29
Гессан
29
Гессан
10
Пино
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
23
Валентин
32
Менди
32
Менди
23
Валентин
8
Лопес
4
Диас
4
Диас
8
Лопес
7
Палазон
11
Акомах
11
Акомах
7
Палазон
19
де Фрутос
10
Камельо
10
Камельо
19
де Фрутос
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Райо Вальекано
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кристал Пэлас - Райо Вальекано
3
6
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
15
Офсайды
1
1
Количество передач
306
412
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.1
-0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Райо Вальекано», финал Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»

«Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Райо Вальекано Кристал Пэлас
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