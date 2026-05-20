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  • БАТЭ – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

БАТЭ – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

20 мая, 19:20
БАТЭ
20.05.2026, среда, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
10
Егор Русаков
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
11
Егор Гривенев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
13
Максим Мардас
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Динамо Мн
16
Михаил Козакевич
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
8
Александр Селява
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
28
Иван Михнюк
ОП
5
Глеб Протасеня
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
14
M. Telesh
ЦП
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
Динамо Мн
1
Ivan Shimakovich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Алексей Жечко
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
80
Леонард Гвет
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
3-1-2-2-2
32
Черник
25
Нескоромный
33
Рахманов
4
Ращеня
52
Кресс
10
Русаков
6
11
Гривенев
17
Ковалев
29
Шарль
13
Мардас
3-2-2-1-2
16
Козакевич
26
Калинин
33
Карпович
12
Иванов
42
Абдуллахи
8
Селява
24
Вакулич
78
Соколовский
98
Подстрелов
10
Варданян
30
Джимет
11
Гривенев
28
Михнюк
28
Михнюк
11
Гривенев
10
Русаков
14
14
10
Русаков
13
Мардас
4
4
13
Мардас
Алыкулов
3
Швецов
3
Швецов
Алыкулов
78
Соколовский
11
Алыкулов
11
Алыкулов
78
Соколовский
98
Подстрелов
7
Малашевич
7
Малашевич
98
Подстрелов
30
Джимет
80
Гвет
80
Гвет
30
Джимет
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо Мн
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
1
Ivan Shimakovich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
23
Алексей Жечко
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ivan Shimakovich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
23
Алексей Жечко
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча БАТЭ - Динамо Мн
1
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо» Минск, 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо» Минск

БАТЭ – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн БАТЭ
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