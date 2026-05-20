Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
3-1-2-2-2
32
Черник
25
Нескоромный
33
Рахманов
4
Ращеня
52
Кресс
10
Русаков
6
11
Гривенев
17
Ковалев
29
Шарль
13
Мардас
3-2-2-1-2
16
Козакевич
26
Калинин
33
Карпович
12
Иванов
42
Абдуллахи
8
Селява
24
Вакулич
78
Соколовский
98
Подстрелов
10
Варданян
30
Джимет
11
Гривенев
28
Михнюк
28
Михнюк
11
Гривенев
10
Русаков
14
14
10
Русаков
13
Мардас
4
4
13
Мардас
Алыкулов
3
Швецов
3
Швецов
Алыкулов
78
Соколовский
11
Алыкулов
11
Алыкулов
78
Соколовский
98
Подстрелов
7
Малашевич
7
Малашевич
98
Подстрелов
30
Джимет
80
Гвет
80
Гвет
30
Джимет
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо Мн
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
1
Ivan Shimakovich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
23
Алексей Жечко
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
15
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ivan Shimakovich
ВР
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
23
Алексей Жечко
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча БАТЭ - Динамо Мн
1
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо» Минск, 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо» Минск
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»