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Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Динамо» Минск, 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Динамо» Минск