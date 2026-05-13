13.05.2026, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
6
Байду
5
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
28
Томассон
18
Сангаре
19
Сима
22
Саид
29
Эдуард
3-3-4
39
Сафонов
4
Бералдо
6
Забарный
21
Эрнандес
10
Дембеле
24
Маюлу
29
Барколя
7
Кварацхелия
14
Дуэ
87
Невеш
27
Фернандес
6
Байду
32
Антонио
32
Антонио
6
Байду
2
Агилар
5
Булатович
5
Булатович
2
Агилар
22
Саид
10
Товен
10
Товен
22
Саид
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
29
Эдуард
19
Сима
7
Сотока
7
Сотока
19
Сима
87
Невеш
54
Люсеа
54
Люсеа
87
Невеш
21
Эрнандес
8
Руис
8
Руис
21
Эрнандес
29
Барколя
17
Витинья
17
Витинья
29
Барколя
10
Дембеле
19
Мбайе
19
Мбайе
10
Дембеле
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
41
Mezian Soares
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
1
Ренато Марин
ВР
22
Thomas Cordier
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
41
Mezian Soares
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
22
Thomas Cordier
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
Точно не сыграют
Статистика матча Ланс - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
3
Офсайды
3
1
Количество передач
419
716
Сейвы
1
8
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.87
1.22
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «ПСЖ», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»