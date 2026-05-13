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  • «Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 20:50
Ланс
13.05.2026, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
29' Х. Кварацхелия 90+3' И. Мбайе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
28
Адриен Томассон
(К) АП
18
Мамаду Сангаре
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
27
Дро Фернандес
АП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
(К) ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
41
Mezian Soares
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
ПСЖ
1
Ренато Марин
ВР
22
Thomas Cordier
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
54
Димитри Люсеа
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
6
Байду
5
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
28
Томассон
18
Сангаре
19
Сима
22
Саид
29
Эдуард
3-3-4
39
Сафонов
4
Бералдо
6
Забарный
21
Эрнандес
10
Дембеле
24
Маюлу
29
Барколя
7
Кварацхелия
14
Дуэ
87
Невеш
27
Фернандес
6
Байду
32
Антонио
32
Антонио
6
Байду
2
Агилар
5
Булатович
5
Булатович
2
Агилар
22
Саид
10
Товен
10
Товен
22
Саид
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
29
Эдуард
19
Сима
7
Сотока
7
Сотока
19
Сима
87
Невеш
54
Люсеа
54
Люсеа
87
Невеш
21
Эрнандес
8
Руис
8
Руис
21
Эрнандес
29
Барколя
17
Витинья
17
Витинья
29
Барколя
10
Дембеле
19
Мбайе
19
Мбайе
10
Дембеле
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Ланс
ПСЖ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
41
Mezian Soares
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
1
Ренато Марин
ВР
22
Thomas Cordier
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
41
Mezian Soares
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
22
Thomas Cordier
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
42
Давид Боли
ПЗ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Луис Энрике
Ланс
Точно не сыграют
Сауд Абдулхамид
ПЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
ПСЖ
Точно не сыграют
Люка Шевалье
ВР
Ашраф Хакими
ПЗ
Нуну Мендеш
ЛЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Вильям Пачо
ЦЗ
Варрен Заир-Эмери
ОП
Ли Кан Ин
АП
Статистика матча Ланс - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
3
Офсайды
3
1
Количество передач
419
716
Сейвы
1
8
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.87
1.22
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «ПСЖ», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «ПСЖ»

«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Ланс
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