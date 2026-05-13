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  • «Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 18:50
Эспаньол
13.05.2026, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
69' П. Милья 90+2' Кике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Рамон Террац
ОП
28
F. Gomez
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
27
Adama Timera
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Дмитрович
16
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
20
Ромеро
23
Эль-Хилали
22
Санчес
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
9
Фернандес
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Ляпорт
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
20
Рего
23
Наварро
7
Беренгер
46
Гомес
9
Уильямс
4
Гонсалес
18
Пикель
18
Пикель
4
Гонсалес
8
Экспозито
11
Террац
11
Террац
8
Экспозито
23
Рока
11
Милья
11
Милья
23
Рока
22
Санчес
17
Каррерас
17
Каррерас
22
Санчес
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
3
Вивиан
5
Альварес
5
Альварес
3
Вивиан
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
46
Гомес
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
Точно не сыграют
Фернандо Калеро
ЦЗ
Тирис Долан
ПВ
Сириль Нгонг
ПВ
Хави Пуадо
ЛВ
Атлетик
Точно не сыграют
Нико Уильямс
ПВ
Беньят Прадос
ЦП
Ойан Сансет
АП
Юри Бершиче
ЛЗ
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
9
Нарушения
9
14
Офсайды
4
2
Количество передач
493
275
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Атлетика», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Атлетик»

«Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Эспаньол
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