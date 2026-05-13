13.05.2026, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-3-2-1-1
13
Дмитрович
16
Ридель
6
Кабрера
4
Гонсалес
20
Ромеро
23
Эль-Хилали
22
Санчес
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
9
Фернандес
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Ляпорт
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
20
Рего
23
Наварро
7
Беренгер
46
Гомес
9
Уильямс
4
Гонсалес
18
Пикель
18
Пикель
4
Гонсалес
8
Экспозито
11
Террац
11
Террац
8
Экспозито
23
Рока
11
Милья
11
Милья
23
Рока
22
Санчес
17
Каррерас
17
Каррерас
22
Санчес
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
3
Вивиан
5
Альварес
5
Альварес
3
Вивиан
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
46
Гомес
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
27
Adama Timera
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
Точно не сыграют
Атлетик
Точно не сыграют
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
9
Нарушения
9
14
Офсайды
4
2
Количество передач
493
275
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Атлетика», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»