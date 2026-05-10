10.05.2026, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
4-1-2-1-2
35
Малащицкий
22
Павловец
5
Ковель
18
Степанов
77
Юзепчук
44
Бутаревич
99
Зеньков
90
Ломакин
24
Корцов
36
Гедес
7
Бакич
4-2-1-1-2
16
Козакевич
25
Туре
67
Бегунов
26
Калинин
3
Швецов
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
98
Подстрелов
10
Варданян
30
Джимет
77
Юзепчук
11
Левицкий
11
Левицкий
77
Юзепчук
7
Бакич
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Бакич
24
Корцов
42
Бурак
42
Бурак
24
Корцов
36
Гедес
2
Рылач
2
Рылач
36
Гедес
90
Ломакин
25
Ложкин
25
Ложкин
90
Ломакин
78
Соколовский
23
Жечко
23
Жечко
78
Соколовский
98
Подстрелов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
98
Подстрелов
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
30
Mikhail Klachkovich
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
13
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
22
Егор Молчан
ПП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
22
Егор Молчан
ПП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Динамо» Минск, 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Динамо» Минск
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»