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  • «Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 18:50
Динамо-Брест
10.05.2026, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
65' В. Ложкин
51' А. Соколовский 78' А. Соколовский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Динамо Мн
16
Михаил Козакевич
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
78
Артем Соколовский
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Динамо Мн
13
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Алексей Жечко
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
22
Егор Молчан
ПП
80
Леонард Гвет
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Малащицкий
22
Павловец
5
Ковель
18
Степанов
77
Юзепчук
44
Бутаревич
99
Зеньков
90
Ломакин
24
Корцов
36
Гедес
7
Бакич
4-2-1-1-2
16
Козакевич
25
Туре
67
Бегунов
26
Калинин
3
Швецов
8
Селява
42
Абдуллахи
78
Соколовский
98
Подстрелов
10
Варданян
30
Джимет
77
Юзепчук
11
Левицкий
11
Левицкий
77
Юзепчук
7
Бакич
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Бакич
24
Корцов
42
Бурак
42
Бурак
24
Корцов
36
Гедес
2
Рылач
2
Рылач
36
Гедес
90
Ломакин
25
Ложкин
25
Ложкин
90
Ломакин
78
Соколовский
23
Жечко
23
Жечко
78
Соколовский
98
Подстрелов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
98
Подстрелов
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
30
Mikhail Klachkovich
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
13
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
22
Егор Молчан
ПП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
22
Егор Молчан
ПП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Динамо» Минск, 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Динамо» Минск

«Динамо-Брест» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига
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