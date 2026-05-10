10.05.2026, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
4-4-2
1
Непогодов
4
Кейлер
28
Бугулов
25
66
Маликайдар
90
Мартин
18
Буньон
14
10
Таубай
7
Киси
11
Смит
3-2-2-1-2
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
6
Садыбеков
24
Мрынский
3
Мата
18
Глейзер
19
Юккола
17
Туякбаев
7
Жоржинью
12
Сатпаев
4
Кейлер
69
Мауленов
69
Мауленов
4
Кейлер
66
Маликайдар
4
Чалкин
4
Чалкин
66
Маликайдар
18
Буньон
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
18
Буньон
10
Таубай
9
Абылайхан
9
Абылайхан
10
Таубай
7
Киси
17
17
7
Киси
19
Юккола
8
Байбек
8
Байбек
19
Юккола
17
Туякбаев
29
Багдат
29
Багдат
17
Туякбаев
Остались в запасе
Улытау
Кайрат
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Улытау - Кайрат
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Кайрата», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау» – «Кайрат»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»