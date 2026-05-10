Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Улытау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Улытау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 11:50
Улытау
10.05.2026, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
83' М. Чалкин
33' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
66
Саги Маликайдар
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
90
Дэвид Мартин
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
14
Hiroki Harada
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
7
Котаро Киси
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Улытау
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
69
Даниел Мауленов
ЛЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
17
B. Daniyarov
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
4-4-2
1
Непогодов
4
Кейлер
28
Бугулов
25
66
Маликайдар
90
Мартин
18
Буньон
14
10
Таубай
7
Киси
11
Смит
3-2-2-1-2
1
Анарбеков
14
Мартынович
44
Африко
6
Садыбеков
24
Мрынский
3
Мата
18
Глейзер
19
Юккола
17
Туякбаев
7
Жоржинью
12
Сатпаев
4
Кейлер
69
Мауленов
69
Мауленов
4
Кейлер
66
Маликайдар
4
Чалкин
4
Чалкин
66
Маликайдар
18
Буньон
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
18
Буньон
10
Таубай
9
Абылайхан
9
Абылайхан
10
Таубай
7
Киси
17
17
7
Киси
19
Юккола
8
Байбек
8
Байбек
19
Юккола
17
Туякбаев
29
Багдат
29
Багдат
17
Туякбаев
Остались в запасе
Улытау
Кайрат
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
12
Vadim Afanasenko
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
21
Orken Nurali
ЦФ
19
A. Mukanbetzhanov
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Нуркен Мазбаев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Улытау - Кайрат
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Кайрата», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау»«Кайрат»

«Улытау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Улытау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+