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  • «Сельта» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Сельта» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 13:50
Сельта
03.05.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
14' У. Альварес 30' Я. Аспас 85' Б. Иглесиас
82' А. Силва (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
18
Y. Lago
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
15
John Donald
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Марк Агуадо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
18
Мартим Нету
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Хосан
ПВ
3-2-2-2-1
13
Раду
20
Родригес
18
5
Каррейра
15
Нуньес
17
Руэда
6
Мориба
23
Альварес
28
Лопес
9
Хутгла
10
Аспас
4-1-2-1-2
1
Дитуро
15
22
Аффенгрубер
6
Бигас
17
Педроса
18
Агуадо
14
Фебас
12
Вильяр
20
Моренте
30
Родригес
19
Силва
17
Руэда
6
Фернандес
6
Фернандес
17
Руэда
15
Нуньес
30
Мингеса
30
Мингеса
15
Нуньес
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
10
Аспас
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
10
Аспас
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
22
Аффенгрубер
23
Чуст
23
Чуст
22
Аффенгрубер
20
Моренте
22
Форт
22
Форт
20
Моренте
12
Вильяр
18
Нету
18
Нету
12
Вильяр
17
Педроса
17
Хосан
17
Хосан
17
Педроса
Остались в запасе
Сельта
Эльче
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Сельта
Точно не сыграют
Маркос Алонсо
ЛЗ
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Матиас Весино
ЦП
Эльче
Точно не сыграют
Adam Boayar
ЦП
Яго Сантьяго
ЛВ
Херман Валера
ЦФ
Статистика матча Сельта - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
15
Офсайды
0
1
Количество передач
306
594
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.11
-1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Эльче», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Эльче»

«Сельта» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Сельта
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