03.05.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-2-1
13
Раду
20
Родригес
18
5
Каррейра
15
Нуньес
17
Руэда
6
Мориба
23
Альварес
28
Лопес
9
Хутгла
10
Аспас
4-1-2-1-2
1
Дитуро
15
22
Аффенгрубер
6
Бигас
17
Педроса
18
Агуадо
14
Фебас
12
Вильяр
20
Моренте
30
Родригес
19
Силва
17
Руэда
6
Фернандес
6
Фернандес
17
Руэда
15
Нуньес
30
Мингеса
30
Мингеса
15
Нуньес
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
10
Аспас
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
10
Аспас
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
22
Аффенгрубер
23
Чуст
23
Чуст
22
Аффенгрубер
20
Моренте
22
Форт
22
Форт
20
Моренте
12
Вильяр
18
Нету
18
Нету
12
Вильяр
17
Педроса
17
Хосан
17
Хосан
17
Педроса
Остались в запасе
Сельта
Эльче
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Сельта
Точно не сыграют
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Сельта - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
15
Офсайды
0
1
Количество передач
306
594
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.11
-1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Эльче», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»