02.05.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-3-2-1
23
Диуф
3
Бар
35
Ба
21
Пепра Оппонг
33
Менди
23
Луше
8
Сансон
6
Будауи
10
Диоп
26
Будаш
50
Чо
3-2-3-2
40
Риссе
6
Байду
5
Сарр
25
Ганиу
23
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
18
Сангаре
10
Сен-Максимен
29
Эдуард
26
Будаш
2
Абди
2
Абди
26
Будаш
8
Сансон
99
Самед
99
Самед
8
Сансон
6
Будауи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
6
Будауи
50
Чо
21
Янссон
21
Янссон
50
Чо
10
Диоп
9
Оморуйи
9
Оморуйи
10
Диоп
10
Товен
2
Агилар
2
Агилар
10
Товен
29
Эдуард
19
Сима
19
Сима
29
Эдуард
Остались в запасе
Ницца
Ланс
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
33
Габен Бернардо
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
33
Габен Бернардо
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Пьер Саж
Ницца
Точно не сыграют
Ланс
Точно не сыграют
Статистика матча Ницца - Ланс
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
390
468
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ланса», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»