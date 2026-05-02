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Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ланса», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Ланс»