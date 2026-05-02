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  • «Ницца» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Ницца» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 20:50
Ницца
02.05.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
84' А. Абди
60' А. Сен-Максимен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
33
Габен Бернардо
АП
21
Исак Янссон
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
37
Фоде Силла
ОП
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
4-3-2-1
23
Диуф
3
Бар
35
Ба
21
Пепра Оппонг
33
Менди
23
Луше
8
Сансон
6
Будауи
10
Диоп
26
Будаш
50
Чо
3-2-3-2
40
Риссе
6
Байду
5
Сарр
25
Ганиу
23
Абдулхамид
14
Удоль
10
Товен
28
Томассон
18
Сангаре
10
Сен-Максимен
29
Эдуард
26
Будаш
2
Абди
2
Абди
26
Будаш
8
Сансон
99
Самед
99
Самед
8
Сансон
6
Будауи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
6
Будауи
50
Чо
21
Янссон
21
Янссон
50
Чо
10
Диоп
9
Оморуйи
9
Оморуйи
10
Диоп
10
Товен
2
Агилар
2
Агилар
10
Товен
29
Эдуард
19
Сима
19
Сима
29
Эдуард
Остались в запасе
Ницца
Ланс
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
33
Габен Бернардо
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
33
Габен Бернардо
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
37
Фоде Силла
ОП
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Пьер Саж
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Everton Pereira
ЦП
Элье Ваи
ЦФ
Ланс
Точно не сыграют
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Артур Масуаку
ЛЗ
Статистика матча Ницца - Ланс
2
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
390
468
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.2
-0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ланса», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Ланс»

«Ницца» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Ницца
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