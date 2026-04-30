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  • «Райо Вальекано» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

«Райо Вальекано» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

30 апреля, 20:50
Райо Вальекано
30.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Страсбур
54' Алемао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
22
Эмануэль Эмега
(К) ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
8
Макси Ойеделе
ОП
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
3-3-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
23
Валентин
11
Акомах
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Алемао
4-1-3-2
39
Пендерс
24
Хегсберг
12
Омобамиделе
6
Дукуре
33
Чилвел
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
20
Годо
22
Эмега
22
Морейра
19
де Фрутос
18
Эспино
18
Эспино
19
де Фрутос
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
18
Алемао
4
Диас
4
Диас
18
Алемао
7
Палазон
10
Камельо
10
Камельо
7
Палазон
29
Эль-Мурабе
8
Ойеделе
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
20
Годо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
20
Годо
22
Эмега
11
Нанаси
11
Нанаси
22
Эмега
Остались в запасе
Райо Вальекано
Страсбур
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Райо Вальекано - Страсбур
4
5
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
14
Количество передач
381
343
Сейвы
0
7
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Страсбура», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Страсбур»

«Райо Вальекано» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций
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