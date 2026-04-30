30.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-3-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
23
Валентин
11
Акомах
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Алемао
4-1-3-2
39
Пендерс
24
Хегсберг
12
Омобамиделе
6
Дукуре
33
Чилвел
29
Эль-Мурабе
10
Энкисо
42
Уаттара
20
Годо
22
Эмега
22
Морейра
19
де Фрутос
18
Эспино
18
Эспино
19
де Фрутос
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
18
Алемао
4
Диас
4
Диас
18
Алемао
7
Палазон
10
Камельо
10
Камельо
7
Палазон
29
Эль-Мурабе
8
Ойеделе
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
20
Годо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
20
Годо
22
Эмега
11
Нанаси
11
Нанаси
22
Эмега
Остались в запасе
Райо Вальекано
Страсбур
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Райо Вальекано - Страсбур
4
5
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
14
Количество передач
381
343
Сейвы
0
7
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Страсбура», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Страсбур»
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Источник: «Бомбардир»