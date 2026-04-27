27.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-3-2-1
40
Мотта
26
Романьоли
25
Провстгор
4
Патрик
29
Лаццари
3
Пеллегрини
70
Башич
24
Тэйлор
22
Кансельери
14
Нослин
22
Диа
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
25
Эхизибуе
29
Атта
11
Камара
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
7
Гуйе
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
14
Нослин
70
Мальдини
70
Мальдини
14
Нослин
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
27
Кабаселе
6
Саррага
6
Саррага
27
Кабаселе
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
25
Эхизибуе
15
Байо
15
Байо
25
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
16
Букса
16
Букса
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Лацио - Удинезе
3
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
14
Офсайды
1
3
Количество передач
458
512
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.93
xGP (предотвращенные голы)
-1.27
-1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Удинезе», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»