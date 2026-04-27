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  • «Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 20:35
Лацио
27.04.2026, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 3
Завершен
Удинезе
50' Л. Пеллегрини 80' Педро 90+5' Д. Мальдини
18' К. Эхизибуе 86' А. Атта 90+3' А. Атта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
(К) ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
(К) ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лацио
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Удинезе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЛВ
29
Абдулайе Камара
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
45
Giulio Vinciati
ЦФ
4-3-2-1
40
Мотта
26
Романьоли
25
Провстгор
4
Патрик
29
Лаццари
3
Пеллегрини
70
Башич
24
Тэйлор
22
Кансельери
14
Нослин
22
Диа
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
25
Эхизибуе
29
Атта
11
Камара
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
7
Гуйе
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
24
Тэйлор
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
Тэйлор
14
Нослин
70
Мальдини
70
Мальдини
14
Нослин
22
Кансельери
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
27
Кабаселе
6
Саррага
6
Саррага
27
Кабаселе
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
25
Эхизибуе
15
Байо
15
Байо
25
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
16
Букса
16
Букса
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
14
Алессандро Нунцианте
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Коста Руньяич
Лацио
Точно не сыграют
Марио Хила
ЦЗ
Самуэль Жиго
ЦЗ
Иван Проведель
ВР
Данило Катальди
ЦП
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Удинезе
Точно не сыграют
Николо Бертола
ЦЗ
Кейнан Дэвис
ЦФ
Йеспер Карлстрем
ОП
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Джордан Земура
ЛЗ
Статистика матча Лацио - Удинезе
3
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
14
Офсайды
1
3
Количество передач
458
512
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.93
xGP (предотвращенные голы)
-1.27
-1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Удинезе», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Удинезе»

«Лацио» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Лацио
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