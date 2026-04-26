26.04.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-2-2-2
1
Анарбеков
3
Мата
14
Мартынович
25
Широбоков
24
Мрынский
20
Тапалов
8
Байбек
19
Юккола
13
Оксанен
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3-1-4-1-1
99
45
Миладинович
4
Жумаханов
3
Габриэл
44
Тюлюбай
23
Илич
18
Оразов
14
20
Аширбек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
19
Юккола
44
Африко
44
Африко
19
Юккола
8
Байбек
6
Садыбеков
6
Садыбеков
8
Байбек
20
Тапалов
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
20
Тапалов
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
14
17
Бахтияров
17
Бахтияров
14
Остались в запасе
Кайрат
Елимай
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
67
Artem Zhilin
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
67
Artem Zhilin
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайрат - Елимай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Елимая», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»