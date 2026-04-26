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  • «Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 14:50
Кайрат
26.04.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Елимай
61' О. Юккола 64' Эдмилсон
12' Э. Плакка Фессу 90' А. Аширбек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
19
Ойва Юккола
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Елимай
99
Vladimir Stojkovic
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
20
Арсен Аширбек
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
67
Artem Zhilin
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
4-2-2-2
1
Анарбеков
3
Мата
14
Мартынович
25
Широбоков
24
Мрынский
20
Тапалов
8
Байбек
19
Юккола
13
Оксанен
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3-1-4-1-1
99
45
Миладинович
4
Жумаханов
3
Габриэл
44
Тюлюбай
23
Илич
18
Оразов
14
20
Аширбек
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
19
Юккола
44
Африко
44
Африко
19
Юккола
8
Байбек
6
Садыбеков
6
Садыбеков
8
Байбек
20
Тапалов
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
20
Тапалов
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
14
17
Бахтияров
17
Бахтияров
14
Остались в запасе
Кайрат
Елимай
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
67
Artem Zhilin
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
30
Данила Буч
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
67
Artem Zhilin
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайрат - Елимай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Елимая», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Елимай»

«Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайрат
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