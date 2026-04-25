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  • «МЛ Витебск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«МЛ Витебск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 18:50
МЛ Витебск
25.04.2026, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
55
Валерий Громыко
АП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
МЛ Витебск
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
18
Владислав Жук
ЛВ
4
Оде Абдуллахи
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
27
Александар Месарович
АП
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Динамо-Брест
88
Макс Дзиов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
42
Никита Бурак
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
3-2-3-2
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
10
Лисакович
15
Бочеров
99
Глушков
55
Громыко
80
Концевой
9
Дьябате
6
Гоманов
3-3-2-1-1
35
Малащицкий
22
Павловец
18
Степанов
55
Лаврик
77
Юзепчук
44
Бутаревич
11
Левицкий
99
Зеньков
19
Гречихо
24
Корцов
7
Бакич
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
80
Концевой
27
Месарович
27
Месарович
80
Концевой
99
Глушков
7
Иванов
7
Иванов
99
Глушков
55
Громыко
11
Николсон
11
Николсон
55
Громыко
19
Гречихо
90
Ломакин
90
Ломакин
19
Гречихо
7
Бакич
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Бакич
24
Корцов
25
Ложкин
25
Ложкин
24
Корцов
77
Юзепчук
36
Гедес
36
Гедес
77
Юзепчук
Остались в запасе
МЛ Витебск
Динамо-Брест
3
Никита Баранок
ЦЗ
4
Оде Абдуллахи
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
88
Макс Дзиов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
3
Никита Баранок
ЦЗ
4
Оде Абдуллахи
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Остались в запасе
88
Макс Дзиов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча МЛ Витебск - Динамо-Брест
1
1
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Динамо-Брест», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск» – «Динамо-Брест»

«МЛ Витебск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест МЛ Витебск
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