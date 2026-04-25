Составы команд
МЛ Витебск
МЛ Витебск
3-2-3-2
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
10
Лисакович
15
Бочеров
99
Глушков
55
Громыко
80
Концевой
9
Дьябате
6
Гоманов
3-3-2-1-1
35
Малащицкий
22
Павловец
18
Степанов
55
Лаврик
77
Юзепчук
44
Бутаревич
11
Левицкий
99
Зеньков
19
Гречихо
24
Корцов
7
Бакич
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
80
Концевой
27
Месарович
27
Месарович
80
Концевой
99
Глушков
7
Иванов
7
Иванов
99
Глушков
55
Громыко
11
Николсон
11
Николсон
55
Громыко
19
Гречихо
90
Ломакин
90
Ломакин
19
Гречихо
7
Бакич
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Бакич
24
Корцов
25
Ложкин
25
Ложкин
24
Корцов
77
Юзепчук
36
Гедес
36
Гедес
77
Юзепчук
Остались в запасе
МЛ Витебск
Динамо-Брест
3
Никита Баранок
ЦЗ
4
Оде Абдуллахи
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
88
Макс Дзиов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
3
Никита Баранок
ЦЗ
4
Оде Абдуллахи
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
Остались в запасе
88
Макс Дзиов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча МЛ Витебск - Динамо-Брест
1
1
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Динамо-Брест», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»