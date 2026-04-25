25.04.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
3-1-2-2-2
68
Гайдаш
18
Игнатьев
4
Супранович
5
Жилмостных
35
Енин
88
Гогич
2
Хубаев
11
Назаренко
90
Пантелич
90
Калмыков
48
Уридия
4-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
15
Пуцко
31
Большаков
45
Кармаев
14
Брнович
21
Раздорских
22
Цараев
24
Азявин
17
Горбунов
77
Плотников
68
Гайдаш
25
Саппа
25
Саппа
68
Гайдаш
35
Енин
3
Бугриев
3
Бугриев
35
Енин
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
48
Уридия
13
Рубцов
13
Рубцов
48
Уридия
2
Хубаев
23
Чиканчи
23
Чиканчи
2
Хубаев
45
Кармаев
44
Исаенко
44
Исаенко
45
Кармаев
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
14
Брнович
99
Гулиев
99
Гулиев
14
Брнович
77
Плотников
10
Богданец
10
Богданец
77
Плотников
24
Азявин
21
Максимов
21
Максимов
24
Азявин
Остались в запасе
Спартак К
Арсенал
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
45
Дэвид Сангаре
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак К - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Арсенала», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»