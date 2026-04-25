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  • «Спартак» Кострома – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Спартак» Кострома – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 14:50
Спартак К
25.04.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
86' А. Калмыков (П)
68' К. Большаков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
88
Фарук Гогич
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
90
Джордже Пантелич
ПВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
14
Милош Брнович
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
3-1-2-2-2
68
Гайдаш
18
Игнатьев
4
Супранович
5
Жилмостных
35
Енин
88
Гогич
2
Хубаев
11
Назаренко
90
Пантелич
90
Калмыков
48
Уридия
4-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
15
Пуцко
31
Большаков
45
Кармаев
14
Брнович
21
Раздорских
22
Цараев
24
Азявин
17
Горбунов
77
Плотников
68
Гайдаш
25
Саппа
25
Саппа
68
Гайдаш
35
Енин
3
Бугриев
3
Бугриев
35
Енин
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
48
Уридия
13
Рубцов
13
Рубцов
48
Уридия
2
Хубаев
23
Чиканчи
23
Чиканчи
2
Хубаев
45
Кармаев
44
Исаенко
44
Исаенко
45
Кармаев
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
14
Брнович
99
Гулиев
99
Гулиев
14
Брнович
77
Плотников
10
Богданец
10
Богданец
77
Плотников
24
Азявин
21
Максимов
21
Максимов
24
Азявин
Остались в запасе
Спартак К
Арсенал
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
45
Дэвид Сангаре
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
23
Владислав Лях
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак К - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Арсенала», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Арсенал»

«Спартак» Кострома – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак К
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