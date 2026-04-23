23.04.2026, четверг, 15:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-3-1-2
1
Сапутин
77
Кушниренко
55
Джордан
4
Эскинья
10
Жуниньо
6
Попара
23
Малиш
8
Дрышлюк
28
Будковский
7
4-1-2-3
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
6
Марлон
13
Энрике
29
Назарина
19
Бондаренко
11
Невертон
68
Оба
49
Мейреллес
9
Элиас
8
Дрышлюк
17
Задорожный
17
Задорожный
8
Дрышлюк
17
Вантух
9
Вокрри
9
Вокрри
17
Вантух
6
Попара
11
Горбач
11
Горбач
6
Попара
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Матвиенко
6
Марлон
49
Мейреллес
14
Исаке
14
Исаке
49
Мейреллес
11
Невертон
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Невертон
68
Оба
30
Алиссон
30
Алиссон
68
Оба
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
Остались в запасе
Заря
Шахтер
27
Домагой Елавич
ЛВ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
85
Denys Smetana
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
27
Домагой Елавич
ЛВ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
85
Denys Smetana
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Заря - Шахтер
5
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Шахтера», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»