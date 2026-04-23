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  • «Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

23 апреля, 14:20
Заря
23.04.2026, четверг, 15:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
51' Н. Малиш
2' П. Оба 82' А. Бондаренко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Деян Попара
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
85
Denys Smetana
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-3-1-2
1
Сапутин
77
Кушниренко
55
Джордан
4
Эскинья
10
Жуниньо
6
Попара
23
Малиш
8
Дрышлюк
28
Будковский
7
4-1-2-3
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
6
Марлон
13
Энрике
29
Назарина
19
Бондаренко
11
Невертон
68
Оба
49
Мейреллес
9
Элиас
8
Дрышлюк
17
Задорожный
17
Задорожный
8
Дрышлюк
17
Вантух
9
Вокрри
9
Вокрри
17
Вантух
6
Попара
11
Горбач
11
Горбач
6
Попара
6
Марлон
22
Матвиенко
22
Матвиенко
6
Марлон
49
Мейреллес
14
Исаке
14
Исаке
49
Мейреллес
11
Невертон
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Невертон
68
Оба
30
Алиссон
30
Алиссон
68
Оба
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
Остались в запасе
Заря
Шахтер
27
Домагой Елавич
ЛВ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
85
Denys Smetana
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
27
Домагой Елавич
ЛВ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
85
Denys Smetana
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Заря - Шахтер
5
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Шахтера», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Шахтер»

«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Заря
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