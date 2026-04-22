22.04.2026, среда, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-1-1-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Мартин
15
Чалета-Цар
6
Элустондо
4
Горротксатеги
18
Солер
14
Кубо
15
Марин
10
Мендес
9
Оскарссон
3-2-3-2
13
Сорья
15
Боселли
5
Абкар
2
Джене
2
Иглесиас
26
Фемения
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
32
Васкес
10
Сатриано
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
18
Солер
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
18
Солер
15
Марин
7
Барренечеа
7
Барренечеа
15
Марин
10
Мендес
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
10
Мендес
3
Муньос
20
Уэсли
20
Уэсли
3
Муньос
4
Горротксатеги
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
4
Горротксатеги
26
Фемения
15
Рико
15
Рико
26
Фемения
5
Абкар
12
Ньом
12
Ньом
5
Абкар
21
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
21
Мартин
32
Васкес
33
Лисо
33
Лисо
32
Васкес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
4
5
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
22
Офсайды
5
1
Количество передач
507
251
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
62
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.12
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Хетафе», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»