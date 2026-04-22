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  • «Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 19:50
Реал Сосьедад
22.04.2026, среда, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
29' Й. Горротксатеги (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Мартин
15
Чалета-Цар
6
Элустондо
4
Горротксатеги
18
Солер
14
Кубо
15
Марин
10
Мендес
9
Оскарссон
3-2-3-2
13
Сорья
15
Боселли
5
Абкар
2
Джене
2
Иглесиас
26
Фемения
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
32
Васкес
10
Сатриано
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
18
Солер
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
18
Солер
15
Марин
7
Барренечеа
7
Барренечеа
15
Марин
10
Мендес
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
10
Мендес
3
Муньос
20
Уэсли
20
Уэсли
3
Муньос
4
Горротксатеги
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
4
Горротксатеги
26
Фемения
15
Рико
15
Рико
26
Фемения
5
Абкар
12
Ньом
12
Ньом
5
Абкар
21
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
21
Мартин
32
Васкес
33
Лисо
33
Лисо
32
Васкес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Ibai Basurko
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
44
Adrián Riquelme
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Серхио Гомес
ЛЗ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Игор Субельдия
ЦЗ
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Хетафе
Точно не сыграют
Домингуш Дуарте
ЦЗ
Хуанми
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Саид Ромеро
ЦЗ
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
4
5
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
22
Офсайды
5
1
Количество передач
507
251
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
62
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.12
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Хетафе», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Хетафе»

«Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Реал Сосьедад
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