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  • «Эльче» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Эльче» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 18:50
Эльче
22.04.2026, среда, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
18' Д. Аффенгрубер 33' А. Силва (П) 75' А. Силва
10' Н. Гонсалес 34' Н. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльче
1
Матиас Дитуро
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
John Donald
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
17
Хосан
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
3-3-1-3
1
Дитуро
27
Петро
22
Аффенгрубер
2
Сангаре
12
Вильяр
14
Фебас
18
Нету
20
Моренте
11
Валера
17
Мир
19
Силва
4-3-3
13
Облак
4
Боньяр
24
Ле Норман
2
Лангле
3
Диас
5
Кардозо
4
Мендоса
3
Варгас
31
Гонсалес
23
Алмада
10
Баэна
2
Сангаре
23
Чуст
23
Чуст
2
Сангаре
27
Петро
6
Бигас
6
Бигас
27
Петро
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
17
Мир
30
Родригес
30
Родригес
17
Мир
3
Диас
18
Пубиль
18
Пубиль
3
Диас
24
Ле Норман
20
Молина
20
Молина
24
Ле Норман
3
Варгас
8
Барриос
8
Барриос
3
Варгас
10
Баэна
20
Симеоне
20
Симеоне
10
Баэна
4
Мендоса
7
Гризманн
7
Гризманн
4
Мендоса
Остались в запасе
Эльче
Атлетико
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
15
John Donald
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Хуан Муссо
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
15
John Donald
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
Точно не сыграют
Adam Boayar
ЦП
Атлетико
Точно не сыграют
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Давид Ганцко
ЦЗ
Адемола Лукман
ЦФ
Александр Серлот
ЦФ
Маттео Руджери
ЛЗ
Хулиан Альварес
ЦФ
Коке
ЦП
Маркос Льоренте
ЦП
Статистика матча Эльче - Атлетико
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
11
12
Офсайды
1
2
Количество передач
654
259
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.78
1.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Атлетико», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Атлетико»

«Эльче» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Эльче
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