22.04.2026, среда, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
3-3-1-3
1
Дитуро
27
Петро
22
Аффенгрубер
2
Сангаре
12
Вильяр
14
Фебас
18
Нету
20
Моренте
11
Валера
17
Мир
19
Силва
4-3-3
13
Облак
4
Боньяр
24
Ле Норман
2
Лангле
3
Диас
5
Кардозо
4
Мендоса
3
Варгас
31
Гонсалес
23
Алмада
10
Баэна
2
Сангаре
23
Чуст
23
Чуст
2
Сангаре
27
Петро
6
Бигас
6
Бигас
27
Петро
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
17
Мир
30
Родригес
30
Родригес
17
Мир
3
Диас
18
Пубиль
18
Пубиль
3
Диас
24
Ле Норман
20
Молина
20
Молина
24
Ле Норман
3
Варгас
8
Барриос
8
Барриос
3
Варгас
10
Баэна
20
Симеоне
20
Симеоне
10
Баэна
4
Мендоса
7
Гризманн
7
Гризманн
4
Мендоса
Остались в запасе
Эльче
Атлетико
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
15
John Donald
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Хуан Муссо
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
15
John Donald
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
47
Хави Морсильо
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
29
Miguel Cubo
ЦФ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Эльче - Атлетико
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
11
12
Офсайды
1
2
Количество передач
654
259
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.78
1.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Атлетико», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»