Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 21:55
Гавр
28.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
37' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
1
Диав Мори
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Исса Сумаре
(К) ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Десир Дуэ
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-3-2-2
1
Мори
15
Секо
4
Льорис
12
Пембеле
28
Зуауи
29
Гурна
29
Загаду
26
Эбоног
30
Ндиайе
17
Буфал
22
Сумаре
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
29
Барколя
27
Фернандес
12
Пембеле
13
Дукуре
13
Дукуре
12
Пембеле
29
Загаду
8
Кехта
8
Кехта
29
Загаду
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
17
Буфал
19
Кетан
19
Кетан
17
Буфал
29
Гурна
38
Саматта
38
Саматта
29
Гурна
27
Фернандес
25
Мендеш
25
Мендеш
27
Фернандес
7
Кан Ин
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Гавр
ПСЖ
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Луис Энрике
Гавр
Точно не сыграют
Аруна Санганте
ЦЗ
Абдулайе Туре
ОП
Лоик Него
ПЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Усман Дембеле
ПВ
Сенни Маюлу
АП
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Жоау Невеш
АП
Статистика матча Гавр - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
10
Офсайды
3
3
Количество передач
322
699
Сейвы
7
2
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.68
3.82
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «ПСЖ», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «ПСЖ»

«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Гавр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
12
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+