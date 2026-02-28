28.02.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-2-2
1
Мори
15
Секо
4
Льорис
12
Пембеле
28
Зуауи
29
Гурна
29
Загаду
26
Эбоног
30
Ндиайе
17
Буфал
22
Сумаре
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
29
Барколя
27
Фернандес
12
Пембеле
13
Дукуре
13
Дукуре
12
Пембеле
29
Загаду
8
Кехта
8
Кехта
29
Загаду
28
Зуауи
27
Коффи
27
Коффи
28
Зуауи
17
Буфал
19
Кетан
19
Кетан
17
Буфал
29
Гурна
38
Саматта
38
Саматта
29
Гурна
27
Фернандес
25
Мендеш
25
Мендеш
27
Фернандес
7
Кан Ин
14
Дуэ
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
19
Мбайе
19
Мбайе
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Гавр
ПСЖ
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
77
Лионель М'Паси
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Луис Энрике
Гавр
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Гавр - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
10
Офсайды
3
3
Количество передач
322
699
Сейвы
7
2
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.68
3.82
xGP (предотвращенные голы)
0.49
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «ПСЖ», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»