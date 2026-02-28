28.02.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-2-1-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
11
Вирджили
19
Мурики
18
Жозеф
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
23
Захарян
10
Оярсабаль
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
11
Кошта
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Кошта
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
11
Вирджили
9
Абдон
9
Абдон
11
Вирджили
18
Жозеф
11
Лувумбо
11
Лувумбо
18
Жозеф
4
Горротксатеги
21
Эррера
21
Эррера
4
Горротксатеги
23
Захарян
24
Сучич
24
Сучич
23
Захарян
10
Оярсабаль
15
Марин
15
Марин
10
Оярсабаль
18
Солер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
18
Солер
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Тео Фольгадо
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Остались в запасе
13
Тео Фольгадо
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Мальорка
Точно не сыграют
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
22
Офсайды
1
0
Количество передач
425
546
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.43
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала Сосьедад», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»