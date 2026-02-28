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  • «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 19:20
Мальорка
28.02.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
36' К. Солер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Ян Вирджили
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Тео Фольгадо
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Роман
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
11
Вирджили
19
Мурики
18
Жозеф
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
23
Захарян
10
Оярсабаль
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
11
Кошта
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Кошта
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
11
Вирджили
9
Абдон
9
Абдон
11
Вирджили
18
Жозеф
11
Лувумбо
11
Лувумбо
18
Жозеф
4
Горротксатеги
21
Эррера
21
Эррера
4
Горротксатеги
23
Захарян
24
Сучич
24
Сучич
23
Захарян
10
Оярсабаль
15
Марин
15
Марин
10
Оярсабаль
18
Солер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
18
Солер
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Тео Фольгадо
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Остались в запасе
13
Тео Фольгадо
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Мальорка
Точно не сыграют
Такума Асано
ПВ
Мараш Кумбула
ЦЗ
Ян Салас
ЦП
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Альваро Одриосола
ПЗ
Такефуса Кубо
ПВ
Брайс Мендес
ПВ
Иньяки Руперес
ПЗ
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
22
Офсайды
1
0
Количество передач
425
546
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.43
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала Сосьедад», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Сосьедад»

«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Мальорка
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