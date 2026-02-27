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  • «Леванте» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Леванте» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 21:50
Леванте
27.02.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
88' К. Эспи 90+7' К. Эспи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
(К) ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Анхель Перес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
6
Ориоль Рей
ОП
23
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Aitor Mañas
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
4-2-3-1
13
Райан
3
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
8
Рагубер
8
Оласагасти
27
Кортес
8
Альварес
26
Тунде
9
Ромеро
3-2-3-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Пачеко
7
Перес
14
Теналья
33
Парада
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
15
Бойе
11
Мартинес
8
Рагубер
6
Рей
6
Рей
8
Рагубер
26
Тунде
14
Лосада
14
Лосада
26
Тунде
27
Кортес
25
Моралес
25
Моралес
27
Кортес
8
Альварес
19
Эспи
19
Эспи
8
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
11
Мартинес
24
Гарсес
24
Гарсес
11
Мартинес
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
10
Аленья
6
Гевара
6
Гевара
10
Аленья
7
Перес
21
Реббах
21
Реббах
7
Перес
Остались в запасе
Леванте
Алавес
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Aitor Mañas
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Aitor Mañas
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Леванте
Точно не сыграют
Кервин Арриага
ОП
Рохер Бруге
ПВ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Пабло Мартинес
ЦП
Алавес
Точно не сыграют
Мариано Диас
ЦФ
Статистика матча Леванте - Алавес
1
1
5
Всего ударов по воротам
22
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
10
6
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
363
390
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Алавеса», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Алавес»

«Леванте» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Леванте
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