27.02.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-2-3-1
13
Райан
3
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
8
Рагубер
8
Оласагасти
27
Кортес
8
Альварес
26
Тунде
9
Ромеро
3-2-3-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Пачеко
7
Перес
14
Теналья
33
Парада
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
15
Бойе
11
Мартинес
8
Рагубер
6
Рей
6
Рей
8
Рагубер
26
Тунде
14
Лосада
14
Лосада
26
Тунде
27
Кортес
25
Моралес
25
Моралес
27
Кортес
8
Альварес
19
Эспи
19
Эспи
8
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
11
Мартинес
24
Гарсес
24
Гарсес
11
Мартинес
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
10
Аленья
6
Гевара
6
Гевара
10
Аленья
7
Перес
21
Реббах
21
Реббах
7
Перес
Остались в запасе
Леванте
Алавес
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Aitor Mañas
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Aitor Mañas
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Леванте
Точно не сыграют
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Леванте - Алавес
1
1
5
Всего ударов по воротам
22
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
10
6
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
363
390
Сейвы
5
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Алавеса», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»