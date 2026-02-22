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  • «Ницца» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Ницца» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 16:51
Ницца
22.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 3
Завершен
Лорьян
12' Т. Луше 45+1' Т. Луше 59' К. Будаш
45+4' П. Пажи 67' Б. Дьенг (П) 90+5' Н. Кадиу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К) ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
29
Дерман Карим
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Габен Бернардо
ЦП
87
Everton Pereira
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
26
Каиль Будаш
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюпе
2
Абди
21
Пепра Оппонг
4
Данте
33
Менди
34
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
9
Оморуйи
3-1-2-1-3
38
Мвого
13
Йонгва
3
Тальби
43
Куасси
19
Абержель
8
Кадиу
29
Карим
11
Ле Бри
9
Дьенг
2
Силва
7
Пажи
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
33
Менди
92
Клосс
92
Клосс
33
Менди
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
23
Луше
33
Бернардо
33
Бернардо
23
Луше
9
Оморуйи
26
Будаш
26
Будаш
9
Оморуйи
43
Куасси
18
Мейте
18
Мейте
43
Куасси
7
Пажи
17
Макенго
17
Макенго
7
Пажи
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
29
Карим
15
Айегун
15
Айегун
29
Карим
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
Остались в запасе
Ницца
Лорьян
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
62
Артур Авом
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
62
Артур Авом
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ницца
Точно не сыграют
Элье Ваи
ЦФ
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Исак Янссон
ПВ
Лорьян
Точно не сыграют
Бандиугу Фадига
АП
Треван Сануси
ЛВ
Исаак Туре
ЦЗ
Бенжамин Лерой
ВР
Статистика матча Ницца - Лорьян
3
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
4
Офсайды
0
2
Количество передач
360
544
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.24
2.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лорьяна», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лорьян»

«Ницца» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян Ницца
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