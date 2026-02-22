22.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-1-2-1-2
1
Дюпе
2
Абди
21
Пепра Оппонг
4
Данте
33
Менди
34
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
9
Оморуйи
3-1-2-1-3
38
Мвого
13
Йонгва
3
Тальби
43
Куасси
19
Абержель
8
Кадиу
29
Карим
11
Ле Бри
9
Дьенг
2
Силва
7
Пажи
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
33
Менди
92
Клосс
92
Клосс
33
Менди
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
23
Луше
33
Бернардо
33
Бернардо
23
Луше
9
Оморуйи
26
Будаш
26
Будаш
9
Оморуйи
43
Куасси
18
Мейте
18
Мейте
43
Куасси
7
Пажи
17
Макенго
17
Макенго
7
Пажи
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
29
Карим
15
Айегун
15
Айегун
29
Карим
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
Остались в запасе
Ницца
Лорьян
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
62
Артур Авом
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
87
Everton Pereira
ЦП
44
Зумана Диалло
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
62
Артур Авом
ЦП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ницца
Точно не сыграют
Лорьян
Точно не сыграют
Статистика матча Ницца - Лорьян
3
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
4
Офсайды
0
2
Количество передач
360
544
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
3.24
2.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лорьяна», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лорьян»
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Источник: «Бомбардир»