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Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Ренна», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Ренн»