22.02.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Осер
Осер
4-1-2-3
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
24
Око
27
Си
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
9
Синайоко
14
Мара
10
Намасо
4-2-3-1
30
Самба
3
Брассье
26
Мерлен
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
95
Камара
11
Аль-Тамари
17
Шиманьски
70
Норден
22
Леполь
27
Си
22
Оппегард
22
Оппегард
27
Си
14
Мара
14
Менса
14
Менса
14
Мара
92
Акпа
29
Сенайя
29
Сенайя
92
Акпа
5
Дануа
36
36
5
Дануа
8
Ахамада
77
Касимир
77
Касимир
8
Ахамада
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
11
Аль-Тамари
10
Бляс
10
Бляс
11
Аль-Тамари
22
Леполь
36
Эмболо
36
Эмболо
22
Леполь
70
Норден
21
Забири
21
Забири
70
Норден
95
Камара
65
65
95
Камара
Остались в запасе
Осер
Ренн
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
31
Ryan Rodin
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
31
Ryan Rodin
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
Осер
Точно не сыграют
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Осер - Ренн
1
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
22
Офсайды
1
2
Количество передач
347
471
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.13
xGP (предотвращенные голы)
0.9
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Ренна», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»