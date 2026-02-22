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  • «Осер» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Осер» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 15:50
Осер
22.02.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 3
Завершен
Ренн
20' М. Камара 22' Э. Леполь 45' М. Камара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
10
Дэнни Намасо
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
36
Tidiane Devernois
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
31
Ryan Rodin
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
21
Яссир Забири
ЦФ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
4-1-2-3
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
24
Око
27
Си
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
9
Синайоко
14
Мара
10
Намасо
4-2-3-1
30
Самба
3
Брассье
26
Мерлен
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
95
Камара
11
Аль-Тамари
17
Шиманьски
70
Норден
22
Леполь
27
Си
22
Оппегард
22
Оппегард
27
Си
14
Мара
14
Менса
14
Менса
14
Мара
92
Акпа
29
Сенайя
29
Сенайя
92
Акпа
5
Дануа
36
36
5
Дануа
8
Ахамада
77
Касимир
77
Касимир
8
Ахамада
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
11
Аль-Тамари
10
Бляс
10
Бляс
11
Аль-Тамари
22
Леполь
36
Эмболо
36
Эмболо
22
Леполь
70
Норден
21
Забири
21
Забири
70
Норден
95
Камара
65
65
95
Камара
Остались в запасе
Осер
Ренн
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
31
Ryan Rodin
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
31
Ryan Rodin
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Телли Сиве
ЦЗ
Лассо Кулибали
ЦП
Ромен Февр
ПВ
Ренн
Точно не сыграют
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Жереми Жаке
ЦЗ
Глен Камара
ЦП
Статистика матча Осер - Ренн
1
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
22
Офсайды
1
2
Количество передач
347
471
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.13
xGP (предотвращенные голы)
0.9
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Ренна», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Ренн»

«Осер» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Осер
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