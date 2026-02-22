22.02.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
3-3-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
29
Треу
43
Огбус
8
Эггештайн
6
Остерхаге
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
3-3-1-2-1
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
4
Такаи
14
Дикс
16
Энгельхардт
26
Ульрих
16
Сандер
38
Болин
9
Онора
9
Табакович
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
38
Болин
17
Кастроп
17
Кастроп
38
Болин
16
Энгельхардт
36
Мохья
36
Мохья
16
Энгельхардт
14
Дикс
7
Штегер
7
Штегер
14
Дикс
26
Ульрих
18
Мачино
18
Мачино
26
Ульрих
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
4
3
Количество передач
310
518
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.72
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» Менхенгладбах, 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»