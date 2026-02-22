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  • «Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 16:20
Фрайбург
22.02.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
38' М. Гинтер 74' И. Матанович
85' Х. Табакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
30
Нико Эльведи
(К) ЦЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
38
Хуго Болин
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
17
Йенс Кастроп
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
18
Шуто Мачино
ЦФ
3-3-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
29
Треу
43
Огбус
8
Эггештайн
6
Остерхаге
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
3-3-1-2-1
1
Николас
29
Скалли
30
Эльведи
4
Такаи
14
Дикс
16
Энгельхардт
26
Ульрих
16
Сандер
38
Болин
9
Онора
9
Табакович
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
38
Болин
17
Кастроп
17
Кастроп
38
Болин
16
Энгельхардт
36
Мохья
36
Мохья
16
Энгельхардт
14
Дикс
7
Штегер
7
Штегер
14
Дикс
26
Ульрих
18
Мачино
18
Мачино
26
Ульрих
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ойген Полански
Фрайбург
Точно не сыграют
Лукас Кюблер
ПЗ
Филипп Линхарт
ЦЗ
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Йоан Манзамби
ЦП
Боруссия М
Точно не сыграют
Робин Хак
ЛВ
Тим Кляйнденст
ЦФ
Натан Н'Гуму
ПВ
Рокко Райц
ЦП
Джованни Рейна
АП
Алехо Сарко
ЦФ
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
4
3
Количество передач
310
518
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.72
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» Менхенгладбах, 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Фрайбург
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