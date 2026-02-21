21.02.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-1-2-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
5
Сарр
14
Удоль
23
Абдулхамид
5
Булатович
28
Томассон
10
Товен
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
16
Кен
6
Керер
4
Фас
4
Тезе
12
Энрике
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
15
Дьятта
7
Адингра
9
Балогун
23
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
23
Абдулхамид
Агилар
26
Бермон
26
Бермон
Агилар
29
Эдуард
19
Сима
19
Сима
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
38
Фофана
38
Фофана
10
Сен-Максимен
5
Булатович
7
Сотока
7
Сотока
5
Булатович
15
Дьятта
8
Бамба
8
Бамба
15
Дьятта
7
Адингра
31
Фати
31
Фати
7
Адингра
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Ланс
Монако
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
37
Фоде Силла
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
37
Фоде Силла
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ланс
Точно не сыграют
Статистика матча Ланс - Монако
2
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
12
Офсайды
1
0
Количество передач
450
422
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Монако», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»