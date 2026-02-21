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  • «Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 17:50
Ланс
21.02.2026, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 3
Завершен
Монако
3' О. Эдуард 56' Ф. Товен
62' Ф. Балогун 70' Д. Закария 72' А. Фати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
37
Фоде Силла
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Монако
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
5
Сарр
14
Удоль
23
Абдулхамид
5
Булатович
28
Томассон
10
Товен
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
16
Кен
6
Керер
4
Фас
4
Тезе
12
Энрике
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
15
Дьятта
7
Адингра
9
Балогун
23
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
23
Абдулхамид
Агилар
26
Бермон
26
Бермон
Агилар
29
Эдуард
19
Сима
19
Сима
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
38
Фофана
38
Фофана
10
Сен-Максимен
5
Булатович
7
Сотока
7
Сотока
5
Булатович
15
Дьятта
8
Бамба
8
Бамба
15
Дьятта
7
Адингра
31
Фати
31
Фати
7
Адингра
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Ланс
Монако
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
37
Фоде Силла
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
37
Фоде Силла
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Остались в запасе
40
Жюль Ставьецки
ВР
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
44
Самуэль Нибомбе
ОП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ланс
Точно не сыграют
Самсон Байду
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Мамаду Сангаре
АП
Монако
Точно не сыграют
Папе Кабрал
ЦП
Эрик Дайер
ЦЗ
Александр Головин
АП
Лукаш Градецки
ВР
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Магнес Аклиуш
АП
Статистика матча Ланс - Монако
2
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
12
Офсайды
1
0
Количество передач
450
422
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Монако», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Монако»

«Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Ланс
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