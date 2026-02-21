Составы команд
Харьков
Харьков
3-4-1
30
Варакута
24
Мартынюк
13
Салюк
27
Крупский
31
Шабанов
5
Калюжный
16
Аревало
45
Калитвинцев
9
Антюх
4-1-2-1-2
12
Кемкин
27
Юрчек
4
Виливальд
15
Джонс
23
Дибанго
22
Араухо
18
Лин
8
Шевченко
20
Задерака
10
Парако
77
Мендоза
45
Калитвинцев
77
Баптистелла
77
Баптистелла
45
Калитвинцев
16
Аревало
20
Литвиненко
20
Литвиненко
16
Аревало
25
Когут
25
Когут
98
Итодо
98
Итодо
10
Парако
20
Боднар
20
Боднар
10
Парако
Остались в запасе
Харьков
Кривбасс
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Харьков - Кривбасс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Кривбасса», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»