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  • «Металлист 1925» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Металлист 1925» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 15:20
Харьков
21.02.2026, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Кривбасс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
16
Николас Аревало
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ПЗ
22
Андрус Араухо
ОП
18
Бар Лин
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
20
Иван Литвиненко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
77
Кауан Баптистелла
АП
98
Питер Итодо
ЦФ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
3-4-1
30
Варакута
24
Мартынюк
13
Салюк
27
Крупский
31
Шабанов
5
Калюжный
16
Аревало
45
Калитвинцев
9
Антюх
4-1-2-1-2
12
Кемкин
27
Юрчек
4
Виливальд
15
Джонс
23
Дибанго
22
Араухо
18
Лин
8
Шевченко
20
Задерака
10
Парако
77
Мендоза
45
Калитвинцев
77
Баптистелла
77
Баптистелла
45
Калитвинцев
16
Аревало
20
Литвиненко
20
Литвиненко
16
Аревало
25
Когут
25
Когут
98
Итодо
98
Итодо
10
Парако
20
Боднар
20
Боднар
10
Парако
Остались в запасе
Харьков
Кривбасс
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
7
Ари Моура
ЛВ
11
Сегундо Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Харьков - Кривбасс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Кривбасса», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Кривбасс»

«Металлист 1925» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Харьков
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