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  • «Майнц» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

«Майнц» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

20 февраля, 21:20
Майнц
20.02.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
42' Н. Амири
64' Ф. Виейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
(К) ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
26
Силас
ПВ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
33
Николас Капалдо
(К) ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
7
Филип Отеле
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Николас Ферачниг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
19
Otto Stange
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Бац
21
Да Коста
4
Пош
48
Потульски
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
2
Джэ Сон
26
Силас
9
Тиц
3-3-1-3
1
Фернандес
17
Омари
23
Торунарига
28
Мухайм
20
Виейра
21
Ремберг
33
Капалдо
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
18
Джатта
7
Отеле
31
Кор
18
Ферачниг
18
Ферачниг
31
Кор
26
Силас
23
Бекер
23
Бекер
26
Силас
2
Джэ Сон
8
Небель
8
Небель
2
Джэ Сон
18
Джатта
25
Микельбренси
25
Микельбренси
18
Джатта
28
Мухайм
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
28
Мухайм
11
Кенигсдорффер
23
Эльфадли
23
Эльфадли
11
Кенигсдорффер
7
Отеле
9
Филипп
9
Филипп
7
Отеле
19
Глатцель
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Глатцель
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
12
Сандер Тангвик
ВР
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Otto Stange
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Otto Stange
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Майнц
Точно не сыграют
Штефан Белл
ЦЗ
Антони Каси
ЛЗ
Maxim Dal
ЦЗ
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Сота Кавасаки
ОП
Силвэн Видмер
ПЗ
Робин Центнер
ВР
F. Moreno Fell
Нельсон Вайпер
ЦФ
Гамбург
Точно не сыграют
Альберт Гренбек
ЦП
Альберт Локонга
ЦП
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Лука Вушкович
ЦЗ
Статистика матча Майнц - Гамбург
3
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
315
406
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Гамбурга», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц»«Гамбург»

«Майнц» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Майнц
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