20.02.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
33
Бац
21
Да Коста
4
Пош
48
Потульски
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
2
Джэ Сон
26
Силас
9
Тиц
3-3-1-3
1
Фернандес
17
Омари
23
Торунарига
28
Мухайм
20
Виейра
21
Ремберг
33
Капалдо
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
18
Джатта
7
Отеле
31
Кор
18
Ферачниг
18
Ферачниг
31
Кор
26
Силас
23
Бекер
23
Бекер
26
Силас
2
Джэ Сон
8
Небель
8
Небель
2
Джэ Сон
18
Джатта
25
Микельбренси
25
Микельбренси
18
Джатта
28
Мухайм
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
28
Мухайм
11
Кенигсдорффер
23
Эльфадли
23
Эльфадли
11
Кенигсдорффер
7
Отеле
9
Филипп
9
Филипп
7
Отеле
19
Глатцель
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Глатцель
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
12
Сандер Тангвик
ВР
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Otto Stange
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
5
Daniel Gleiber
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Otto Stange
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Майнц
Точно не сыграют
Статистика матча Майнц - Гамбург
3
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
315
406
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Гамбурга», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Гамбург»
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Источник: «Бомбардир»