18.02.2026, среда, 22:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-2-1-3
13
Райан
16
Пампин
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
8
Оласагасти
8
Рагубер
27
Кортес
14
Лосада
24
Гарсия
19
Эспи
4-1-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
16
Марин
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Перес
19
Пепе
24
Гарсия
28
Маттурро
28
Маттурро
24
Гарсия
8
Рагубер
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Рагубер
14
Лосада
8
Альварес
8
Альварес
14
Лосада
27
Кортес
26
Тунде
26
Тунде
27
Кортес
2
Морено
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
2
Морено
7
Перес
23
Педраса
23
Педраса
7
Перес
10
Молейро
3
Фримен
3
Фримен
10
Молейро
16
Марин
12
Вейга
12
Вейга
16
Марин
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
Точно не сыграют
Под вопросом
Вильярреал
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Леванте - Вильярреал
3
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
20
Офсайды
3
1
Количество передач
485
345
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.4
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Вильярреала», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»