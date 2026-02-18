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  • «Леванте» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

«Леванте» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

18 февраля, 20:50
Леванте
18.02.2026, среда, 22:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
57' Ж. Микаутадзе 57' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
(К) ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
24
Виктор Гарсия
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
26
Карим Тунде
ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Томас Парти
ЦП
5
Alassane Diatta
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
29
Hugo Lopez
ЦФ
4-2-1-3
13
Райан
16
Пампин
2
Морено
4
де ла Фуэнте
22
Тольян
8
Оласагасти
8
Рагубер
27
Кортес
14
Лосада
24
Гарсия
19
Эспи
4-1-1-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
16
Марин
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Молейро
9
Микаутадзе
7
Перес
19
Пепе
24
Гарсия
28
Маттурро
28
Маттурро
24
Гарсия
8
Рагубер
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Рагубер
14
Лосада
8
Альварес
8
Альварес
14
Лосада
27
Кортес
26
Тунде
26
Тунде
27
Кортес
2
Морено
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
2
Морено
7
Перес
23
Педраса
23
Педраса
7
Перес
10
Молейро
3
Фримен
3
Фримен
10
Молейро
16
Марин
12
Вейга
12
Вейга
16
Марин
18
Гуйе
18
Парти
18
Парти
18
Гуйе
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
29
Начо Перес
ПЗ
23
Tay Abed Kassus
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
29
Hugo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
Точно не сыграют
Пабло Мартинес
ЦП
Кервин Арриага
ОП
Рохер Бруге
ПВ
Под вопросом
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Жерар Морено
ЦФ
Под вопросом
Вилли Камбвала
ЦЗ
Даниэль Парехо
ЦП
Статистика матча Леванте - Вильярреал
3
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
20
Офсайды
3
1
Количество передач
485
345
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.4
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Вильярреала», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Вильярреал»

«Леванте» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Леванте
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