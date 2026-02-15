Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 18:50
Истанбул Башакшехир
15.02.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
36' Д. Зелке 88' Б. Йылдырым
43' Х. О 58' О. Кекчю 90+6' М. Эрхан Хекимоглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Истанбул Башакшехир
80
Доган Алемдар
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
6
Онур Булут
ПП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-2-2-2
16
Зенгезер
21
Опери
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
8
Кеман
20
Гюнеш
77
Арит
11
Файзуллаев
9
Зелке
14
Шомуродов
4-1-1-1-3
30
Дестаноглу
12
Агбаду
35
Джало
33
Йилмаз
62
Мурильо
8
Асллани
10
Кекчю
15
Олайтан
18
Черны
19
Туре
9
О
3
Опоку
88
Караташ
88
Караташ
3
Опоку
20
Гюнеш
3
Эздемир
3
Эздемир
20
Гюнеш
11
Файзуллаев
7
Сари
7
Сари
11
Файзуллаев
77
Арит
77
Брнич
77
Брнич
77
Арит
9
Зелке
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Зелке
Йылдырым
10
Да Кошта
10
Да Кошта
Йылдырым
10
Кекчю
2
Удуохай
2
Удуохай
10
Кекчю
8
Асллани
48
Учан
48
Учан
8
Асллани
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
19
Туре
7
Рашица
7
Рашица
19
Туре
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Нури Шахин
32
Девис Васкес
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Серхен Ялчин
Бешикташ
Точно не сыграют
Taylan Bulut
ЦЗ
Онини Ндиди
ЦП
Под вопросом
Неджип Уйсал
ЦП
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
3
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
3
Количество передач
382
299
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Бешикташа», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир»«Бешикташ»

«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Истанбул Башакшехир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+