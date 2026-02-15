15.02.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
4-2-2-2
16
Зенгезер
21
Опери
3
Дуарте
3
Опоку
42
Саинер
8
Кеман
20
Гюнеш
77
Арит
11
Файзуллаев
9
Зелке
14
Шомуродов
4-1-1-1-3
30
Дестаноглу
12
Агбаду
35
Джало
33
Йилмаз
62
Мурильо
8
Асллани
10
Кекчю
15
Олайтан
18
Черны
19
Туре
9
О
3
Опоку
88
Караташ
88
Караташ
3
Опоку
20
Гюнеш
3
Эздемир
3
Эздемир
20
Гюнеш
11
Файзуллаев
7
Сари
7
Сари
11
Файзуллаев
77
Арит
77
Брнич
77
Брнич
77
Арит
9
Зелке
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Зелке
Йылдырым
10
Да Кошта
10
Да Кошта
Йылдырым
10
Кекчю
2
Удуохай
2
Удуохай
10
Кекчю
8
Асллани
48
Учан
48
Учан
8
Асллани
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
19
Туре
7
Рашица
7
Рашица
19
Туре
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Нури Шахин
32
Девис Васкес
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
3
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
3
Количество передач
382
299
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
2.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» против «Бешикташа», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»