15.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-1-2-1-3
38
Мвого
43
Куасси
3
Тальби
13
Йонгва
19
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
2
Силва
7
Пажи
9
Дьенг
3-3-3-1
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
4
Камара
2
Аркю
6
Мутон
3
Экоми
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
10
Койялипу
13
Йонгва
18
Мейте
18
Мейте
13
Йонгва
17
Макенго
62
Авом
62
Авом
17
Макенго
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
14
Белхдим
29
Анен
29
Анен
14
Белхдим
8
ван ден Бомен
29
Куркуль
29
Куркуль
8
ван ден Бомен
3
Экоми
10
Сбаи
10
Сбаи
3
Экоми
6
Мутон
29
Машин
29
Машин
6
Мутон
10
Койялипу
9
Питер
9
Питер
10
Койялипу
Остались в запасе
Лорьян
Анжер
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лорьян - Анжер
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
641
453
Сейвы
3
0
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-1.12
-1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Анжера», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»