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  • «Лорьян» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Лорьян» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 18:05
Лорьян
15.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
9' П. Пажи 58' Ж. Макенго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К) ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
62
Артур Авом
ЦП
29
Дерман Карим
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Амин Сбаи
ЛФ
29
Ланрой Машин
ЦФ
9
Проспер Питер
ЦФ
3-1-2-1-3
38
Мвого
43
Куасси
3
Тальби
13
Йонгва
19
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
2
Силва
7
Пажи
9
Дьенг
3-3-3-1
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
4
Камара
2
Аркю
6
Мутон
3
Экоми
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
10
Койялипу
13
Йонгва
18
Мейте
18
Мейте
13
Йонгва
17
Макенго
62
Авом
62
Авом
17
Макенго
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
14
Белхдим
29
Анен
29
Анен
14
Белхдим
8
ван ден Бомен
29
Куркуль
29
Куркуль
8
ван ден Бомен
3
Экоми
10
Сбаи
10
Сбаи
3
Экоми
6
Мутон
29
Машин
29
Машин
6
Мутон
10
Койялипу
9
Питер
9
Питер
10
Койялипу
Остались в запасе
Лорьян
Анжер
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Лорьян
Точно не сыграют
Бандиугу Фадига
АП
Исаак Туре
ЦЗ
Треван Сануси
ЛВ
Статистика матча Лорьян - Анжер
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
641
453
Сейвы
3
0
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.42
xGP (предотвращенные голы)
-1.12
-1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Анжера», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Анжер»

«Лорьян» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Лорьян
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