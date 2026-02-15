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  • «Райо Вальекано» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Райо Вальекано» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 17:05
Райо Вальекано
15.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
40' Ф. Перес 45' О. Валентин 76' Н. Менди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Педро Диас
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
17
Рацу
6
Гумбау
23
Валентин
7
Палазон
21
Перес
19
де Фрутос
11
Акомах
4-2-3-1
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
2
Лангле
13
Руджери
4
Мендоса
5
Кардозо
10
Баэна
23
Алмада
31
Гонсалес
9
Серлот
19
де Фрутос
33
Вертроувд
33
Вертроувд
19
де Фрутос
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
11
Акомах
11
Нтека
11
Нтека
11
Акомах
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
4
Мендоса
24
Ле Норман
24
Ле Норман
4
Мендоса
13
Руджери
3
Варгас
3
Варгас
13
Руджери
5
Кардозо
14
Льоренте
14
Льоренте
5
Кардозо
10
Баэна
19
Альварес
19
Альварес
10
Баэна
2
Лангле
11
Лукман
11
Лукман
2
Лангле
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Пеп Чаваррия
ЛЗ
Пате Сисс
ЦП
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
13
Офсайды
3
0
Количество передач
354
486
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетико», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Атлетико»

«Райо Вальекано» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Райо Вальекано
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