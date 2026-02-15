15.02.2026, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-1-1-3-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
17
Рацу
6
Гумбау
23
Валентин
7
Палазон
21
Перес
19
де Фрутос
11
Акомах
4-2-3-1
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
2
Лангле
13
Руджери
4
Мендоса
5
Кардозо
10
Баэна
23
Алмада
31
Гонсалес
9
Серлот
19
де Фрутос
33
Вертроувд
33
Вертроувд
19
де Фрутос
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
11
Акомах
11
Нтека
11
Нтека
11
Акомах
21
Перес
18
Гарсия
18
Гарсия
21
Перес
4
Мендоса
24
Ле Норман
24
Ле Норман
4
Мендоса
13
Руджери
3
Варгас
3
Варгас
13
Руджери
5
Кардозо
14
Льоренте
14
Льоренте
5
Кардозо
10
Баэна
19
Альварес
19
Альварес
10
Баэна
2
Лангле
11
Лукман
11
Лукман
2
Лангле
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
13
Офсайды
3
0
Количество передач
354
486
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетико», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»