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  • «Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 15:50
Гавр
15.02.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
43' И. Сумаре 53' И. Сумаре
45+3' Д. Сидибе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
1
Диав Мори
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
22
Исса Сумаре
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
26
Саймон Эбоног
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
21
Папе Демба Диоп
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
19
Кенни Кетан
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Тулуза
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
21
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
3-3-2-2
1
Мори
12
Санганте
29
Загаду
4
Льорис
28
Зуауи
29
Гурна
77
Него
30
Ндиайе
26
Эбоног
22
Сумаре
17
Буфал
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
3
МакКензи
2
Николайсен
21
Диоп
23
Кассерес
22
Мессали
15
Доннум
34
Гбоу
19
Эмерсонн
1
Мори
77
М'Паси
77
М'Паси
1
Мори
29
Загаду
12
Пембеле
12
Пембеле
29
Загаду
30
Ндиайе
8
Кехта
8
Кехта
30
Ндиайе
17
Буфал
78
Мосенго
78
Мосенго
17
Буфал
26
Эбоног
38
Саматта
38
Саматта
26
Эбоног
2
Николайсен
6
Метали
6
Метали
2
Николайсен
23
Кассерес
21
Сауэр
21
Сауэр
23
Кассерес
19
Сидибе
7
Виньоло
7
Виньоло
19
Сидибе
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
22
Мессали
9
Идальго
9
Идальго
22
Мессали
Остались в запасе
Гавр
Тулуза
13
Фоде Дукуре
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
19
Кенни Кетан
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
13
Фоде Дукуре
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
19
Кенни Кетан
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Остались в запасе
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
Точно не сыграют
Аюму Секо
ЦЗ
Абдулайе Туре
ОП
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
Тулуза
Точно не сыграют
Ilyas Azizi
ЦФ
Абу Франсис
АП
Франк Магри
ЦФ
Алексис Восса
ЦП
Алекс Домингес
ВР
Статистика матча Гавр - Тулуза
1
1
4
Всего ударов по воротам
5
25
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
7
16
Офсайды
1
1
Количество передач
280
556
Сейвы
8
1
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
1
17
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.16
2.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Тулузы», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Тулуза»

«Гавр» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Гавр
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