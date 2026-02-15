15.02.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-2-2
1
Мори
12
Санганте
29
Загаду
4
Льорис
28
Зуауи
29
Гурна
77
Него
30
Ндиайе
26
Эбоног
22
Сумаре
17
Буфал
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
4
Крессуэлл
3
МакКензи
2
Николайсен
21
Диоп
23
Кассерес
22
Мессали
15
Доннум
34
Гбоу
19
Эмерсонн
1
Мори
77
М'Паси
77
М'Паси
1
Мори
29
Загаду
12
Пембеле
12
Пембеле
29
Загаду
30
Ндиайе
8
Кехта
8
Кехта
30
Ндиайе
17
Буфал
78
Мосенго
78
Мосенго
17
Буфал
26
Эбоног
38
Саматта
38
Саматта
26
Эбоног
2
Николайсен
6
Метали
6
Метали
2
Николайсен
23
Кассерес
21
Сауэр
21
Сауэр
23
Кассерес
19
Сидибе
7
Виньоло
7
Виньоло
19
Сидибе
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
22
Мессали
9
Идальго
9
Идальго
22
Мессали
Остались в запасе
Гавр
Тулуза
13
Фоде Дукуре
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
19
Кенни Кетан
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
13
Фоде Дукуре
ПЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
19
Кенни Кетан
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
Остались в запасе
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
Точно не сыграют
Тулуза
Точно не сыграют
Статистика матча Гавр - Тулуза
1
1
4
Всего ударов по воротам
5
25
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
7
16
Офсайды
1
1
Количество передач
280
556
Сейвы
8
1
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
1
17
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.16
2.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Тулузы», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»