14.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-3-2
40
Сантос
11
Браун
12
Аменда
4
Кох
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
23
Бахоя
20
Доан
15
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
3-1-3-2-1
1
Николас
30
Эльведи
4
Такаи
26
Ульрих
16
Энгельхардт
17
Кастроп
20
Райц
16
Сандер
9
Онора
7
Штегер
9
Табакович
5
Кристенсен
34
Коллинс
34
Коллинс
5
Кристенсен
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
15
Калимуэндо
81
Дауд
81
Дауд
15
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
31
31
29
Амаимуни-Эшгуяб
27
Гетце
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Гетце
17
Кастроп
29
Скалли
29
Скалли
17
Кастроп
9
Табакович
36
Мохья
36
Мохья
9
Табакович
7
Штегер
38
Болин
38
Болин
7
Штегер
16
Сандер
18
Мачино
18
Мачино
16
Сандер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Главный тренер
Альберт Риера
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Ойген Полански
Айнтрахт
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
3
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
11
Офсайды
4
1
Количество передач
379
463
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» Менхенгладбах, 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах
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Источник: «Бомбардир»