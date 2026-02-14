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  • «Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 16:20
Айнтрахт
14.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
24' Н. Браун 34' А. Амаимуни-Эшгуяб 75' А. Кнауфф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
23
Жан Бахоя
АП
20
Рицу Доан
ПВ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
31
Love Arrhov
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
38
Хуго Болин
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Jan Urbich
ЦФ
4-1-3-2
40
Сантос
11
Браун
12
Аменда
4
Кох
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
23
Бахоя
20
Доан
15
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
3-1-3-2-1
1
Николас
30
Эльведи
4
Такаи
26
Ульрих
16
Энгельхардт
17
Кастроп
20
Райц
16
Сандер
9
Онора
7
Штегер
9
Табакович
5
Кристенсен
34
Коллинс
34
Коллинс
5
Кристенсен
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
15
Калимуэндо
81
Дауд
81
Дауд
15
Калимуэндо
29
Амаимуни-Эшгуяб
31
31
29
Амаимуни-Эшгуяб
27
Гетце
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Гетце
17
Кастроп
29
Скалли
29
Скалли
17
Кастроп
9
Табакович
36
Мохья
36
Мохья
9
Табакович
7
Штегер
38
Болин
38
Болин
7
Штегер
16
Сандер
18
Мачино
18
Мачино
16
Сандер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Йенс Граль
ВР
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Главный тренер
Альберт Риера
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Jan Urbich
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Ойген Полански
Айнтрахт
Точно не сыграют
Джан Узун
ЦФ
Миши Батшуайи
ЦФ
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Оскар Хойлунд
ЦП
Артур Теате
ЦЗ
Жонатан Буркардт
ЦФ
Под вопросом
Фарез Шаиби
ЦП
Боруссия М
Точно не сыграют
Кевин Дикс
ПЗ
Робин Хак
ЛВ
Тим Кляйнденст
ЦФ
Натан Н'Гуму
ПВ
Джованни Рейна
АП
Алехо Сарко
ЦФ
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
3
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
11
Офсайды
4
1
Количество передач
379
463
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» Менхенгладбах, 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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«Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Айнтрахт
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