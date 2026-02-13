13.02.2026, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-2-3-1
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
95
Камара
70
Норден
17
Шиманьски
11
Аль-Тамари
22
Леполь
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
70
Норден
10
Бляс
10
Бляс
70
Норден
11
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
11
Аль-Тамари
22
Леполь
36
Эмболо
36
Эмболо
22
Леполь
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
87
Невеш
27
Фернандес
27
Фернандес
87
Невеш
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
50
Матис Силистри
ВР
75
Junior Ake
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
75
Junior Ake
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Ренн - ПСЖ
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
302
631
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.36
3.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «ПСЖ», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»