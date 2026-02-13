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  • «Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

«Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

13 февраля, 19:50
Ренн
13.02.2026, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
34' М. Аль-Тамари 69' Э. Леполь 81' Б. Эмболо
72' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ренн
30
Брис Самба
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
75
Junior Ake
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
35
Элиас Лежандр
ПВ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
24
Руо
18
Нагида
21
Ронжье
95
Камара
70
Норден
17
Шиманьски
11
Аль-Тамари
22
Леполь
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
6
Забарный
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
70
Норден
10
Бляс
10
Бляс
70
Норден
11
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
11
Аль-Тамари
22
Леполь
36
Эмболо
36
Эмболо
22
Леполь
7
Кварацхелия
7
Кан Ин
7
Кан Ин
7
Кварацхелия
87
Невеш
27
Фернандес
27
Фернандес
87
Невеш
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Ренн
ПСЖ
50
Матис Силистри
ВР
75
Junior Ake
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
75
Junior Ake
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Себастьен Тамбуре
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
Точно не сыграют
Жереми Жаке
ЦЗ
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Глен Камара
ЦП
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Статистика матча Ренн - ПСЖ
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
302
631
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.36
3.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «ПСЖ», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «ПСЖ»

«Ренн» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Ренн
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