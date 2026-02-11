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  • «Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

«Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

11 февраля, 21:35
Бавария
11.02.2026, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
64' Г. Кейн (П) 67' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Ромуло
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
14
Диас
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
4-2-2-2
26
Вандевордт
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Ромуло
19
Дэвис
21
Ито
21
Ито
19
Дэвис
44
Станишич
27
Лаймер
27
Лаймер
44
Станишич
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
21
Шлагер
6
Банзузи
6
Банзузи
21
Шлагер
21
Баумгартнер
27
Гомис
27
Гомис
21
Баумгартнер
7
Нуса
10
Груда
10
Груда
7
Нуса
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Венсан Компани
25
Петер Гулачи
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
3
4
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
14
Офсайды
3
1
Количество передач
583
400
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «РБ Лейпцига»», 1/4 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг»»

«Бавария» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок РБ Лейпциг Бавария
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