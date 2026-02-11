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  • «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

11 февраля, 21:50
Атлетик
11.02.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
62' Б. Турриэнтес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
30
Икер Монреаль
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
28
Эдер Гарсия
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
19
Урко Изета
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
4-3-1-2
13
Падилья
18
Бойро
30
Монреаль
4
Ляпорт
15
Леке
20
Рего
23
Наварро
18
Хаурегисар
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
15
Марин
10
Оярсабаль
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
46
Гомес
44
Санчес
44
Санчес
46
Гомес
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
9
Уильямс
10
Уильямс
10
Уильямс
9
Уильямс
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
15
Марин
20
Одриосола
20
Одриосола
15
Марин
18
Солер
21
Эррера
21
Эррера
18
Солер
11
Гедеш
12
12
11
Гедеш
8
Турриэнтес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
8
Турриэнтес
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Унаи Симон
ВР
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
18
Офсайды
2
4
Количество передач
447
513
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала Сосьедад», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал Сосьедад»

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Реал Сосьедад Атлетик
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