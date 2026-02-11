11.02.2026, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-3-1-2
13
Падилья
18
Бойро
30
Монреаль
4
Ляпорт
15
Леке
20
Рего
23
Наварро
18
Хаурегисар
46
Гомес
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
11
Гедеш
15
Марин
10
Оярсабаль
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Весга
18
Хаурегисар
46
Гомес
44
Санчес
44
Санчес
46
Гомес
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
9
Уильямс
10
Уильямс
10
Уильямс
9
Уильямс
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
15
Марин
20
Одриосола
20
Одриосола
15
Марин
18
Солер
21
Эррера
21
Эррера
18
Солер
11
Гедеш
12
12
11
Гедеш
8
Турриэнтес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
8
Турриэнтес
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Унаи Симон
ВР
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
24
Aimar Duñabeitia
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Эдер Гарсия
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Дани Диас
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
18
Офсайды
2
4
Количество передач
447
513
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала Сосьедад», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»