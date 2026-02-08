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  • «Осер» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Осер» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 18:05
Осер
08.02.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Париж
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К) ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Леон
14
Менса
92
Акпа
20
Дьоманде
27
Си
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
77
Касимир
10
Намасо
9
Синайоко
4-2-2-2
1
Трапп
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
19
Санги
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
27
Саймон
11
9
Иммобиле
77
Касимир
28
Кулибали
28
Кулибали
77
Касимир
8
Ахамада
14
Мара
14
Мара
8
Ахамада
17
Камара
5
Манетси
5
Манетси
17
Камара
27
Саймон
15
Колеошо
15
Колеошо
27
Саймон
10
Кеббаль
93
Иконе
93
Иконе
10
Кеббаль
9
Иммобиле
11
Крассо
11
Крассо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Осер
Париж
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Самир Шергуи
ЦЗ
Тибо де Смет
ЛЗ
Нуха Дико
ЦФ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Хамари Траоре
ПЗ
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Статистика матча Осер - Париж
1
4
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
11
Офсайды
2
3
Количество передач
415
455
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.77
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Парижа», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер»«Париж»

«Осер» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж Осер
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