Составы команд
Осер
Осер
4-1-2-1-2
16
Леон
14
Менса
92
Акпа
20
Дьоманде
27
Си
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
77
Касимир
10
Намасо
9
Синайоко
4-2-2-2
1
Трапп
5
Мбоу
15
Колоджейчак
6
Отавио
19
Санги
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
27
Саймон
11
9
Иммобиле
77
Касимир
28
Кулибали
28
Кулибали
77
Касимир
8
Ахамада
14
Мара
14
Мара
8
Ахамада
17
Камара
5
Манетси
5
Манетси
17
Камара
27
Саймон
15
Колеошо
15
Колеошо
27
Саймон
10
Кеббаль
93
Иконе
93
Иконе
10
Кеббаль
9
Иммобиле
11
Крассо
11
Крассо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Осер
Париж
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Осер
Точно не сыграют
Статистика матча Осер - Париж
1
4
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
11
Офсайды
2
3
Количество передач
415
455
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.77
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Парижа», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»