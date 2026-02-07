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  • «Брест» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Брест» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 19:50
Брест
07.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
50' Р. Лабе Ласкари 77' Л. Ажорк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К) ОП
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Брест
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
39
Axel Lassus
ЦП
33
Хамиду Макалу
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
29
Дерман Карим
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
4
Диас
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
23
Думбия
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Лабе Ласкари
3-2-2-1-2
38
Мвого
32
Аджей
3
Тальби
43
Куасси
19
Абержель
18
Мейте
17
Макенго
62
Авом
11
Ле Бри
7
Пажи
9
Дьенг
23
Думбия
29
Тусар
29
Тусар
23
Думбия
9
Лабе Ласкари
29
Эбимбе
29
Эбимбе
9
Лабе Ласкари
20
дель Кастильо
9
Мбуп
9
Мбуп
20
дель Кастильо
43
Куасси
13
Йонгва
13
Йонгва
43
Куасси
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
62
Авом
9
Бамба
9
Бамба
62
Авом
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
Остались в запасе
Брест
Лорьян
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Брест
Точно не сыграют
Мама Бальде
ПВ
Брэдли Локо
ЛЗ
Сумаила Кулибали
ЦЗ
Лорьян
Точно не сыграют
Бандиугу Фадига
АП
Исаак Туре
ЦЗ
Панос Кацерис
ЛВ
Статистика матча Брест - Лорьян
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
360
515
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Лорьяна», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«Лорьян»

«Брест» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян Брест
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