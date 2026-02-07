07.02.2026, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-2-2
37
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
4
Диас
70
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
23
Думбия
20
дель Кастильо
19
Ажорк
9
Лабе Ласкари
3-2-2-1-2
38
Мвого
32
Аджей
3
Тальби
43
Куасси
19
Абержель
18
Мейте
17
Макенго
62
Авом
11
Ле Бри
7
Пажи
9
Дьенг
23
Думбия
29
Тусар
29
Тусар
23
Думбия
9
Лабе Ласкари
29
Эбимбе
29
Эбимбе
9
Лабе Ласкари
20
дель Кастильо
9
Мбуп
9
Мбуп
20
дель Кастильо
43
Куасси
13
Йонгва
13
Йонгва
43
Куасси
7
Пажи
29
Карим
29
Карим
7
Пажи
62
Авом
9
Бамба
9
Бамба
62
Авом
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
9
Дьенг
99
Сумано
99
Сумано
9
Дьенг
Остались в запасе
Брест
Лорьян
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
39
Axel Lassus
ЦП
33
Хамиду Макалу
ЦП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
35
Lucas Leaudais
ЦЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Брест
Точно не сыграют
Лорьян
Точно не сыграют
Статистика матча Брест - Лорьян
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
360
515
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Лорьяна», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Лорьян»
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Источник: «Бомбардир»