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  • «Майнц» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Майнц» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

7 февраля, 16:20
Майнц
07.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
8' Н. Амири (П) 80' Н. Амири (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
26
Силас
ПВ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Николас Ферачниг
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Бац
21
Да Коста
4
Пош
16
Белл
30
Видмер
6
Сано
31
Кор
10
Амири
2
Джэ Сон
26
Силас
9
Тиц
4-2-2-2
1
Дамен
14
Вольф
13
Шлоттербек
40
Бэнкс
3
Чавес
4
Массенго
37
Реджбечай
21
Кемюр
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
11
Грегоритч
31
Кор
48
Потульски
48
Потульски
31
Кор
2
Джэ Сон
15
Мэлони
15
Мэлони
2
Джэ Сон
30
Видмер
2
Мвене
2
Мвене
30
Видмер
26
Силас
23
Бекер
23
Бекер
26
Силас
10
Амири
8
Небель
8
Небель
10
Амири
40
Бэнкс
15
Зесигер
15
Зесигер
40
Бэнкс
37
Реджбечай
18
Якич
18
Якич
37
Реджбечай
19
Фельхауэр
32
Ридер
32
Ридер
19
Фельхауэр
14
Вольф
30
Каде
30
Каде
14
Вольф
11
Грегоритч
9
Рибейру
9
Рибейру
11
Грегоритч
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Лассе Рис
ВР
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
Точно не сыграют
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Сота Кавасаки
ОП
Антони Каси
ЛЗ
Максим Ляйтш
ЦЗ
Робин Центнер
ВР
Maxim Dal
ЦЗ
Арминдо Зиб
ЦФ
Аугсбург
Точно не сыграют
Димитриос Яннулис
ЛЗ
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
Крислен Матсима
ЦЗ
Статистика матча Майнц - Аугсбург
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
328
526
Сейвы
6
4
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Аугсбурга», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Аугсбург»

«Майнц» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Майнц
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