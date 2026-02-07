07.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Майнц
Майнц
4-1-2-2-1
33
Бац
21
Да Коста
4
Пош
16
Белл
30
Видмер
6
Сано
31
Кор
10
Амири
2
Джэ Сон
26
Силас
9
Тиц
4-2-2-2
1
Дамен
14
Вольф
13
Шлоттербек
40
Бэнкс
3
Чавес
4
Массенго
37
Реджбечай
21
Кемюр
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
11
Грегоритч
31
Кор
48
Потульски
48
Потульски
31
Кор
2
Джэ Сон
15
Мэлони
15
Мэлони
2
Джэ Сон
30
Видмер
2
Мвене
2
Мвене
30
Видмер
26
Силас
23
Бекер
23
Бекер
26
Силас
10
Амири
8
Небель
8
Небель
10
Амири
40
Бэнкс
15
Зесигер
15
Зесигер
40
Бэнкс
37
Реджбечай
18
Якич
18
Якич
37
Реджбечай
19
Фельхауэр
32
Ридер
32
Ридер
19
Фельхауэр
14
Вольф
30
Каде
30
Каде
14
Вольф
11
Грегоритч
9
Рибейру
9
Рибейру
11
Грегоритч
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Лассе Рис
ВР
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
18
Николас Ферачниг
ЦП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
Точно не сыграют
Аугсбург
Точно не сыграют
Статистика матча Майнц - Аугсбург
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
328
526
Сейвы
6
4
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.11
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Аугсбурга», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Аугсбург»
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Источник: «Бомбардир»