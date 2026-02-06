06.02.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-1-3-1
24
Бенто
3
Симакан
5
Аль-Амри
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
21
Коман
20
Габриэль
79
Феликс
4-2-2-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
32
2
Митай
2
Перейра
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
19
Диаби
21
Эн-Несири
10
Мане
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
10
Мане
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
23
Яхья
23
Яхья
17
аль-Хаибари
21
Коман
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
21
Коман
32
66
66
32
13
Шанкити
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
13
Шанкити
15
Кадеш
90
Хаджи
90
Хаджи
15
Кадеш
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттихад
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттихад
2
4
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
8
Офсайды
3
2
Количество передач
367
354
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттихада», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»