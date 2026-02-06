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  • «Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

6 февраля, 19:20
Аль-Наср
06.02.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Иттихад
85' С. Мане (П) 90+7' А. Габриэль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К) ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
90
Талаль Хаджи
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
3
Симакан
5
Аль-Амри
26
Мартинес
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
21
Коман
20
Габриэль
79
Феликс
4-2-2-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
32
2
Митай
2
Перейра
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
19
Диаби
21
Эн-Несири
10
Мане
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
10
Мане
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
23
Яхья
23
Яхья
17
аль-Хаибари
21
Коман
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
21
Коман
32
66
66
32
13
Шанкити
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
13
Шанкити
15
Кадеш
90
Хаджи
90
Хаджи
15
Кадеш
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Иттихад
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттихад
2
4
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
8
Офсайды
3
2
Количество передач
367
354
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Иттихада», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Иттихад»

«Аль-Наср» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Наср
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