05.02.2026, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
Франция. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-1-3-2
39
Пендерс
4
Барко
20
Дуэ
6
Дукуре
24
Хегсберг
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
42
Уаттара
10
Энкисо
9
Паничелли
20
Годо
4-1-2-2-1
16
Кен
2
Вандерсон
4
Тезе
6
Керер
12
Энрике
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
14
Бирет
42
Уаттара
33
Чилвел
33
Чилвел
42
Уаттара
22
Морейра
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
22
Морейра
20
Годо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
20
Годо
10
Энкисо
80
Яссин
80
Яссин
10
Энкисо
9
Паничелли
27
Фофана
27
Фофана
9
Паничелли
28
Кулибали
8
Бамба
8
Бамба
28
Кулибали
4
Тезе
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
4
Тезе
10
Головин
7
Адингра
7
Адингра
10
Головин
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
Остались в запасе
Страсбур
Монако
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Страсбур - Монако
1
4
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
387
467
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Монако», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»