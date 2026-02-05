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  • «Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

5 февраля, 21:50
Страсбур
05.02.2026, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Монако
7' М. Годо 55' Х. Энкисо 61' Х. Энкисо
58' М. Бирет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
7
Симон Адингра
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
4-1-3-2
39
Пендерс
4
Барко
20
Дуэ
6
Дукуре
24
Хегсберг
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
42
Уаттара
10
Энкисо
9
Паничелли
20
Годо
4-1-2-2-1
16
Кен
2
Вандерсон
4
Тезе
6
Керер
12
Энрике
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
14
Бирет
42
Уаттара
33
Чилвел
33
Чилвел
42
Уаттара
22
Морейра
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
22
Морейра
20
Годо
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
20
Годо
10
Энкисо
80
Яссин
80
Яссин
10
Энкисо
9
Паничелли
27
Фофана
27
Фофана
9
Паничелли
28
Кулибали
8
Бамба
8
Бамба
28
Кулибали
4
Тезе
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
4
Тезе
10
Головин
7
Адингра
7
Адингра
10
Головин
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
Остались в запасе
Страсбур
Монако
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
49
Илан Туре
ЦП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Страсбур - Монако
1
4
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
0
Количество передач
387
467
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Монако», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Монако»

«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Страсбур
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