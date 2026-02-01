01.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
1
Симон
18
Бойро
17
Бершиче
4
Паредес
12
Аресо
20
Рего
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
11
Гурусета
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
19
Субельдия
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
24
Сучич
10
Оярсабаль
15
Марин
11
Гедеш
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
46
Гомес
23
Наварро
23
Наварро
46
Гомес
7
Беренгер
19
Изета
19
Изета
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
15
Марин
3
Муньос
3
Муньос
15
Марин
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
24
Сучич
10
Мендес
10
Мендес
24
Сучич
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
11
Гедеш
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Гедеш
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
31
Asier Hierro
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
4
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
14
Офсайды
3
5
Количество передач
421
360
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.66
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала Сосьедад», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»