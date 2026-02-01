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  • «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 21:50
Атлетик
01.02.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
88' И. Руис де Галаррета
37' Г. Гедеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
19
Урко Изета
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Дани Диас
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
12
Job Ochieng
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Бойро
17
Бершиче
4
Паредес
12
Аресо
20
Рего
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
11
Гурусета
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
19
Субельдия
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
24
Сучич
10
Оярсабаль
15
Марин
11
Гедеш
12
Аресо
2
Горосабель
2
Горосабель
12
Аресо
20
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
20
Рего
46
Гомес
23
Наварро
23
Наварро
46
Гомес
7
Беренгер
19
Изета
19
Изета
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
15
Марин
3
Муньос
3
Муньос
15
Марин
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
24
Сучич
10
Мендес
10
Мендес
24
Сучич
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
11
Гедеш
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Гедеш
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
31
Asier Hierro
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
30
Икер Монреаль
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
31
Asier Hierro
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Дани Диас
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетик
Точно не сыграют
Ойан Сансет
АП
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Иньиго Леке
ПЗ
Дани Вивиан
ЦЗ
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Такефуса Кубо
ПВ
Унаи Марреро
ВР
Иньяки Руперес
ПЗ
Арсен Захарян
АП
Андер Барренечеа
ЛВ
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
4
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
14
Офсайды
3
5
Количество передач
421
360
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.66
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала Сосьедад», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Реал Сосьедад»

«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Атлетик
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