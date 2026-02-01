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  • «Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 16:20
Штутгарт
01.02.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
90' Э. Демирович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
(К) ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
41
Стефан Дрляча
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
29
Ельч
6
Штиллер
4
Вагноман
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
18
Левелинг
4-2-2-2
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
37
Розенфельдер
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
14
Сузуки
19
Бесте
7
Шерхант
31
Матанович
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
26
Ундав
14
Жакес
14
Жакес
26
Ундав
16
Каразор
14
Андрес
14
Андрес
16
Каразор
28
Нартей
10
Фюрих
10
Фюрих
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
9
Демирович
9
Демирович
11
Эль-Ханнус
44
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
44
Манзамби
29
Треу
43
Огбус
43
Огбус
29
Треу
7
Шерхант
32
Грифо
32
Грифо
7
Шерхант
14
Сузуки
9
Хелер
9
Хелер
14
Сузуки
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
41
Стефан Дрляча
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
41
Стефан Дрляча
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Тиагу Томаш
ЦФ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Фрайбург
Точно не сыграют
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Под вопросом
Лукас Кюблер
ПЗ
Филипп Линхарт
ЦЗ
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
3
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
512
229
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.7
xGP (предотвращенные голы)
1.33
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Фрайбурга», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт»«Фрайбург»

«Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Штутгарт
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