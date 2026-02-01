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  • «Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 14:50
Реал
01.02.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
15' Винисиус 90+10' К. Мбаппе (П)
49' Х. де Фрутос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
30
Мастантуоно
15
Гюлер
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
32
Менди
29
Чаваррия
6
Гумбау
6
Сисс
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
11
Акомах
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
2
Асенсио
25
Себальос
25
Себальос
2
Асенсио
5
Беллингем
21
Диас
21
Диас
5
Беллингем
15
Гюлер
11
Родриго
11
Родриго
15
Гюлер
30
Мастантуоно
7
Гарсия
7
Гарсия
30
Мастантуоно
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
7
Палазон
5
Фелипе
5
Фелипе
7
Палазон
19
де Фрутос
4
Диас
4
Диас
19
де Фрутос
6
Гумбау
23
Валентин
23
Валентин
6
Гумбау
11
Акомах
77
Мартин
77
Мартин
11
Акомах
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
25
Дани Карденас
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Реал
Точно не сыграют
Эдер Милитао
ЦЗ
Под вопросом
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Унаи Лопес
ЦП
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
2
2
7
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
9
4
Нарушения
6
18
Офсайды
1
1
Количество передач
582
443
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Райо Вальекано», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано»

«Реал» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Реал
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