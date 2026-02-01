01.02.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
2-1-3-3-1
1
Куртуа
2
Асенсио
4
Хейсен
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
30
Мастантуоно
15
Гюлер
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
32
Менди
29
Чаваррия
6
Гумбау
6
Сисс
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
11
Акомах
4
Хейсен
5
Алаба
5
Алаба
4
Хейсен
2
Асенсио
25
Себальос
25
Себальос
2
Асенсио
5
Беллингем
21
Диас
21
Диас
5
Беллингем
15
Гюлер
11
Родриго
11
Родриго
15
Гюлер
30
Мастантуоно
7
Гарсия
7
Гарсия
30
Мастантуоно
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
7
Палазон
5
Фелипе
5
Фелипе
7
Палазон
19
де Фрутос
4
Диас
4
Диас
19
де Фрутос
6
Гумбау
23
Валентин
23
Валентин
6
Гумбау
11
Акомах
77
Мартин
77
Мартин
11
Акомах
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
25
Дани Карденас
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
18
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Реал
Точно не сыграют
Под вопросом
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
2
2
7
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
9
4
Нарушения
6
18
Офсайды
1
1
Количество передач
582
443
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Райо Вальекано», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»