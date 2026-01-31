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  • «Монако» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Монако» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 21:55
Монако
31.01.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 0
Завершен
Ренн
33' А. Фати 50' М. Аклиуш 59' М. Кулибали 89' С. Идумбо Мусамбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ренн
30
Брис Самба
(К) ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Монако
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Людовик Бляс
АП
35
Элиас Лежандр
ПВ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Кен
11
Уаттара
6
Керер
4
Тезе
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
31
Фати
10
Головин
15
Дьятта
9
Балогун
4-2-2-2
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
48
Айт-Будлаль
26
Мерлен
95
Камара
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
95
Франковски
22
Леполь
36
Эмболо
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
6
Закария
8
Бамба
8
Бамба
6
Закария
31
Фати
11
Аклиуш
11
Аклиуш
31
Фати
10
Головин
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
10
Головин
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
95
Франковски
36
Сейду
36
Сейду
95
Франковски
6
Сиссе
18
Камара
18
Камара
6
Сиссе
3
Брассье
17
Шиманьски
17
Шиманьски
3
Брассье
22
Леполь
10
Бляс
10
Бляс
22
Леполь
11
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
11
Аль-Тамари
Остались в запасе
Монако
Ренн
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
44
Самуэль Нибомбе
ЦП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Хабиб Бейе
Монако
Точно не сыграют
Папе Кабрал
ЦП
Эрик Дайер
ЦЗ
Вут Фас
ЦЗ
Лукаш Градецки
ВР
Такуми Минамино
ЛВ
Поль Погба
ЦП
Мохаммед Салису
ЦЗ
Под вопросом
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Ренн
Точно не сыграют
Секо Фофана
ЦП
Валантен Ронжье
ЦП
Кадер Мейте
ЦФ
Статистика матча Монако - Ренн
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
9
Офсайды
3
5
Количество передач
418
496
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.38
xGP (предотвращенные голы)
-1.85
-1.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Ренна», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Ренн»

«Монако» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Монако
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