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  • «Кельн» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

«Кельн» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

30 января, 21:20
Кельн
30.01.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
29' Л. Майна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
5
Том Краусс
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
7
Юссуфа Ньянг
ЦФ
40
Финн Шентен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
14
Фарелл Хензель
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Швабе
25
Лунд
17
Кастро-Монтес
39
Озкаджар
28
Себулонсен
5
Мартель
5
Краусс
30
Бюлтер
13
Каминьски
37
Майна
27
Ахе
3-1-3-2-1
25
Грабара
2
Фишер
4
Йенц
3
Вавро
5
Соуза
14
Майер
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Виммер
24
Эриксен
17
Пейчинович
25
Лунд
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
25
Лунд
30
Бюлтер
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
37
Майна
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Майна
13
Каминьски
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
13
Каминьски
27
Ахе
7
Ньянг
7
Ньянг
27
Ахе
31
Герхардт
25
Центер
25
Центер
31
Герхардт
2
Фишер
26
Кумбеди
26
Кумбеди
2
Фишер
21
Виммер
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Виммер
5
Соуза
14
Дагхим
14
Дагхим
5
Соуза
14
Майер
7
Сиогаи
7
Сиогаи
14
Майер
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
40
Финн Шентен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
40
Финн Шентен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Кельн
Точно не сыграют
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Жоэль Шмид
ЦЗ
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
Вольфсбург
Точно не сыграют
Бенке Дардаи
АП
Йоаким Меле
ПЗ
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Йонас Винд
ЦФ
Cleiton
ЦЗ
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
1
4
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
16
Офсайды
2
3
Количество передач
320
466
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Вольфсбурга», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Вольфсбург»

«Кельн» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Кельн
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