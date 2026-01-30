30.01.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
4-1-1-3-1
1
Швабе
25
Лунд
17
Кастро-Монтес
39
Озкаджар
28
Себулонсен
5
Мартель
5
Краусс
30
Бюлтер
13
Каминьски
37
Майна
27
Ахе
3-1-3-2-1
25
Грабара
2
Фишер
4
Йенц
3
Вавро
5
Соуза
14
Майер
31
Герхардт
27
Арнольд
21
Виммер
24
Эриксен
17
Пейчинович
25
Лунд
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
25
Лунд
30
Бюлтер
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
37
Майна
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Майна
13
Каминьски
10
Эль-Мала
10
Эль-Мала
13
Каминьски
27
Ахе
7
Ньянг
7
Ньянг
27
Ахе
31
Герхардт
25
Центер
25
Центер
31
Герхардт
2
Фишер
26
Кумбеди
26
Кумбеди
2
Фишер
21
Виммер
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Виммер
5
Соуза
14
Дагхим
14
Дагхим
5
Соуза
14
Майер
7
Сиогаи
7
Сиогаи
14
Майер
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
40
Финн Шентен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
40
Финн Шентен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
14
Фарелл Хензель
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Кельн
Точно не сыграют
Вольфсбург
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
1
4
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
16
Офсайды
2
3
Количество передач
320
466
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.15
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Вольфсбурга», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»