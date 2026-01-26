26.01.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-1-3-2
1
тер Стеген
11
Алекс Морено
15
Ринкон
22
Рейс
17
Блинд
8
Бельтран
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
19
Ванат
18
Лемар
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
26
Ромеро
2
Иглесиас
26
Фемения
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
32
Васкес
10
Сатриано
15
Ринкон
16
Франкес
16
Франкес
15
Ринкон
18
Лемар
30
Эчеверри
30
Эчеверри
18
Лемар
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
32
Васкес
15
Боселли
15
Боселли
32
Васкес
Остались в запасе
Жирона
Хетафе
25
Владислав Крапивцов
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
Точно не сыграют
Под вопросом
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Жирона - Хетафе
5
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
15
Офсайды
2
2
Количество передач
609
274
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Хетафе», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»