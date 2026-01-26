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  • «Жирона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

«Жирона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

26 января, 21:50
Жирона
26.01.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
90+4' В. Рейс
59' Л. Васкес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Жирона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
18
Тома Лемар
АП
23
Иван Мартин
(К) АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-2
1
тер Стеген
11
Алекс Морено
15
Ринкон
22
Рейс
17
Блинд
8
Бельтран
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
19
Ванат
18
Лемар
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
26
Ромеро
2
Иглесиас
26
Фемения
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
32
Васкес
10
Сатриано
15
Ринкон
16
Франкес
16
Франкес
15
Ринкон
18
Лемар
30
Эчеверри
30
Эчеверри
18
Лемар
17
Хиль
73
Рока
73
Рока
17
Хиль
32
Васкес
15
Боселли
15
Боселли
32
Васкес
Остались в запасе
Жирона
Хетафе
25
Владислав Крапивцов
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
22
Алекс Санкрис
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Арнау Мартинес
ПЗ
Аззедин Унаи
ЦП
Порту
ПВ
Донни ван де Бек
ЦП
Под вопросом
Абель Руис
ЦФ
Кристиан Стуани
ЦФ
Аксель Витсель
ЦП
Хетафе
Точно не сыграют
Абдель Абкар
ЦЗ
Davinchi
ЦЗ
Абу Камара
ЦФ
Борха Майорал
ЦФ
Статистика матча Жирона - Хетафе
5
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
15
Офсайды
2
2
Количество передач
609
274
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Хетафе», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Хетафе»

  • Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Жирона» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Жирона
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