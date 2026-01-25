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  • «Атлетико» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Атлетико» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 14:50
Атлетико
25.01.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
22' А. Серлот 75' Д. Лопес (АГ) 87' Т. Алмада
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
6
Коке
ЦП
3
Хулио Диас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
45
Серхио Эстебан
ЦФ
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
11
Ян Вирджили
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
5
Кардозо
8
Барриос
10
Баэна
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
4-2-2-2
13
Роман
24
Маффео
4
Лопес
24
Вальент
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
19
Мурики
18
Жозеф
5
Кардозо
24
Ле Норман
24
Ле Норман
5
Кардозо
20
Симеоне
6
Коке
6
Коке
20
Симеоне
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
10
Баэна
31
Гонсалес
31
Гонсалес
10
Баэна
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
11
Кошта
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Кошта
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
6
Санчес
29
Асано
29
Асано
6
Санчес
18
Жозеф
11
Вирджили
11
Вирджили
18
Жозеф
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
45
Серхио Эстебан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
45
Серхио Эстебан
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
Точно не сыграют
Антуан Гризманн
ЦФ
Мальорка
Точно не сыграют
Мануэль Морланес
ЦП
Мараш Кумбула
ЦЗ
Антонио Латорре
ЛЗ
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
7
Количество передач
562
357
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Мальорки», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Мальорка»

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Атлетико
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