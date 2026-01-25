25.01.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
5
Кардозо
8
Барриос
10
Баэна
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
4-2-2-2
13
Роман
24
Маффео
4
Лопес
24
Вальент
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
19
Мурики
18
Жозеф
5
Кардозо
24
Ле Норман
24
Ле Норман
5
Кардозо
20
Симеоне
6
Коке
6
Коке
20
Симеоне
9
Серлот
23
Алмада
23
Алмада
9
Серлот
10
Баэна
31
Гонсалес
31
Гонсалес
10
Баэна
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
11
Кошта
19
Льябрес
19
Льябрес
11
Кошта
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
6
Санчес
29
Асано
29
Асано
6
Санчес
18
Жозеф
11
Вирджили
11
Вирджили
18
Жозеф
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
45
Серхио Эстебан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Хулио Диас
ЦП
45
Серхио Эстебан
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
Точно не сыграют
Мальорка
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
7
Количество передач
562
357
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Мальорки», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»